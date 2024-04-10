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По мере затягивания российско-украинского конфликта члены НАТО, похоже, все больше и больше расходятся во мнениях по поводу военной помощи Украине.

С начала апреля все больше европейских стран призывают к переговорам для решения кризиса, пишет китайская газета Global Times.

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Тема помощи Украине вызвала острые споры среди стран-членов НАТО во время двухдневной встречи на прошлой неделе в штаб-квартире альянса в Брюсселе, сообщает издание. Днём ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил пятилетний пакет военной помощи Украине на сумму 100 миллиардов евро, который в итоге поддержали только три страны Альянса – Великобритания, Польша и Латвия.

Даже президент Украины Владимир Зеленский изменил свои условия переговоров с Россией: он фактически снял вопрос возвращения к границам 1991 года в качестве предварительного условия для проведения мирных переговоров с Москвой. Тем не менее, в то же время он продолжает продвигать свою собственную «формулу мира», которую Москва категорически отклоняет. Это побуждает многих членов НАТО и ЕС более откровенно высказываться по чувствительной теме вокруг Украины, отмечают китайские эксперты.

Министерство иностранных дел Венгрии в среду процитировало слова министра иностранных дел Петера Сийярто, который заявил на пресс-конференции во время перерыва в заседании совета министров иностранных дел НАТО, что главная цель его правительства заключалась в защите Венгрии от украинской войны. Он считает очень важным прежнее решение НАТО, согласно которому организация не участвует в вооружённом конфликте и будет делать все, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией.

Главный венгерский дипломат приветствовал тот факт, что все предыдущие предложения внутри НАТО учитывали эти красные линии, и предупредил, что последнее предложение приблизит организацию к войне. По его словам, когда это предложение обсуждалось, Венгрия попросила другие страны-члены принять во внимание, что координация военной поддержки до сих пор осуществлялась без прямого участия альянса.

Венгрия всегда выступала противницей конфронтационной политики НАТО и ЕС в отношении России, заявил Цуй Хэн, ученый из Шанхайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС, в интервью Global Times.

«Венгрия в значительной степени зависит от поставок дешевых энергоносителей из России. Кроме того, эта страна конкурирует с Украиной по сельскохозяйственной продукции», – подчеркнул он.

В будущем все больше членов НАТО и ЕС выберут политику, аналогичную политике Венгрии. Если Россия добьется новых военных прорывов, а Украина продолжит терять территорию и не сможет добиться значимой победы, все больше и больше стран будут приближаться к позиции Будапешта, отмечает эксперт.

Многие члены НАТО и ЕС полагаются на поставки энергоносителей из России, в частности, Венгрия, Словакия, Турция и Греция. Схожие взгляды разделяют крупные европейские страны, такие как Франция и Италия, у которых есть атомные электростанции, зависящие от обогащения урана в России и Казахстане, отметил Цюй. По его словам, в Европе начинает преобладать прагматичная точка зрения, что следует взаимодействовать с Россией и остановить поставки Украине денег и оружия.

По мнению эксперта, такие страны, как Венгрия, Словакия и Болгария, которые конкурируют с Украиной в области сельскохозяйственной продукции, также, вероятно, присоединятся к группе, противостоящей политике НАТО по продлению конфликта.

«Раньше эти страны молчали, когда поддержка Украины была абсолютной политкорректностью, но теперь Вашингтон и Киев всё больше демонстрируют намерение искать выход, и тогда эти другие страны осмеливаются выражать свое несогласие более откровенно», – резюмировал Цюй.