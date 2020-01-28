НАТО-вское сборище в Киеве обсудит антироссийский план для Черного моря

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина готовится в конце мая принять сессию Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом в своем блоге сообщил депутат Верховной рады от пропрезидентской «Слуги народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мае в Киеве более 500 представителей парламентов стран НАТО, стран-партнеров, руководителей подразделений штаб-квартир НАТО и ПА НАТО пройдутся по всему спектру вопросов, которыми занимается НАТО – от собственно украинских проблем, к ситуации в разных уголках планеты, теории и практики гибридных войн, роли женщин в секторе безопасности и обороны, модернизации российских вооруженных сил, роли научно-технического прогресса при формировании будущего поля боя и т.д., и т.п.», – сообщил Яременко.

Он уточнил, что, в частности, будут рассматриваться вопросы Крыма и действий блока в Средиземном и Черном морях: «…Моими приоритетами являются вопрос поддержки Украины в мирном процессе, а также наработки совместных подходов и плана действий по Крыму и ситуации в регионе Восточного Средиземноморья и Черного моря».