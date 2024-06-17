НАТО всполошилось, узнав о российской атомной подлодке у берегов Великобритании

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Российская атомная подводная лодка класса «Казань» обнаружена в водах Великобритании, встревожив НАТО. Об этом пишет издание Defence Security Asia.

Британские власти созвали срочное совещание по вопросам безопасности после обнаружения атомной подводной лодки класса «Казань» морским патрульным самолетом P-8 Poseidon Королевских военно-воздушных сил (RAF) в западных прибрежных водах Великобритании.

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Российская атомная подводная лодка весом 13 800 тонн была обнаружена после того, как морские патрульные самолеты Королевских ВВС развернули гидроакустические буи для мониторинга активности подводных лодок под поверхностью.

По данным издания российская подлодка направляется в шотландские воды где находится британская база атомных подводных лодок в Фаслейне.

На базе размещены все четыре британские атомные подводные лодки класса Vanguard — HMS Vanguard, Vengeance, Victorious и Vigilant, каждая из которых оснащена межконтинентальными баллистическими ракетами Trident.

Эти 15 900-тонные подводные лодки класса «Авангард» устаревают, и их планируется заменить более новыми подводными лодками класса «Дредноут».

Присутствие подводной лодки класса «Казань» у побережья Великобритании встревожило лидеров НАТО, обеспокоенных тем, что российская субмарина, возможно, пытается выявить уязвимые места в обороне альянса.

Премьер-министр Великобритании Сунак и министр обороны Шаппс были проинформированы о сложившейся ситуации.

Это последовало за заявлением президента России Владимира Путина, в котором он пообещал «наказать» Запад за поставку Украине ракет дальнего радиуса действия, таких как ATACMS, разрешение на атаки на российские цели и разрешение на использование замороженных активов России на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов в качестве ответа.

Подводные лодки класса «Казань» являются одними из самых современных в российском военно-морском флоте, способными нести различное вооружение, в том числе гиперзвуковую ракету «Циркон».

Способный развивать скорость до 10 махов, «Циркон» может поражать цели на расстоянии более 1000 км, а подводные лодки также вооружены крылатыми ракетами и торпедами «Калибр».