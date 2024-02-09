НАТО выходит из конфликта на Украине с большим синяком под глазом – полковник Макгрегор

Те, кто считают, что НАТО сможет как-то помочь странам Восточной Европы в случае, если Россия решит наступать, – бредят.

Об этом в эфире интернет-канала «Strategic Insights Hub» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Макгрегора, НАТО получило по зубам в конфликте на Украине и выходит из него с синяками.

«Нам нужно кое-что понять. НАТО выходит из этой операции на Украине с большим количеством крови на руках и с очень серьезным синяком под глазом. Всего несколько месяцев назад Столтенберг сказал, что, если мы проиграем, – другими словами, мы, НАТО, будем рассматриваться как проигрывающие на Украине, – это может иметь ужасные последствия для Украины, я не думаю, что у Альянса есть большое будущее.

Если вы прямо сейчас живете в Восточной Европе или где-нибудь на российской периферии, и вы действительно верите, что в случае конфликта, который может вспыхнуть на ваших границах, Соединенные Штаты собираются направить силы своевременно и смогут спасти вас на войне, вы, вероятно, бредите. Потому что мы не можем этого сделать. В конце-концов, мы можем что-нибудь прислать, но этого недостаточно, чтобы быстро что-то изменить», – заключил Макгрегор.