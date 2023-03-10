НАТО заберёт Финляндию и Швецию от беспомощности перед Россией – эксперт

Владимир Гладков .  
10.03.2023 18:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 320
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финляндия, Швеция


Главной целью вступления Финляндии и Швеции в состав стран НАТО – раскачка антироссийских пропагандистских тезисов о том, что с началом СВО ситуация на российско-натовской границе только усугубилась.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной целью вступления Финляндии и Швеции в состав стран НАТО – раскачка антироссийских пропагандистских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Почему НАТО добивается этого и добивается сейчас? Потому что – будучи неспособными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение. Продемонстрировать зримо и символично, что Россия «терпит поражение и потерпела какое-то поражение», – отметил он.

«И вступление Финляндии и Швеции в НАТО как раз призвано создать такую картинку, что, вот, Россия добилась прямо противоположного от того, какие требования она выдвигала до СВО, как любят говорить на Западе, Россия хотела меньше НАТО в Европе, а получила больше. Российско-натовская граница удваивается, а в результате вступления Швеции и Финляндии – гораздо больше, чем удваивается, для НАТО действительно необходима демонстрация такого «поражения» России», – объяснил Суслов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть