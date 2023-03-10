НАТО заберёт Финляндию и Швецию от беспомощности перед Россией – эксперт

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Главной целью вступления Финляндии и Швеции в состав стран НАТО – раскачка антироссийских пропагандистских тезисов о том, что с началом СВО ситуация на российско-натовской границе только усугубилась.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил эксперт клуба «Валдай», заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему НАТО добивается этого и добивается сейчас? Потому что – будучи неспособными нанести России военное и экономическое поражение, НАТО и США отчаянно нуждаются в том, чтобы нанести России хоть какое-то поражение. Продемонстрировать зримо и символично, что Россия «терпит поражение и потерпела какое-то поражение», – отметил он.

«И вступление Финляндии и Швеции в НАТО как раз призвано создать такую картинку, что, вот, Россия добилась прямо противоположного от того, какие требования она выдвигала до СВО, как любят говорить на Западе, Россия хотела меньше НАТО в Европе, а получила больше. Российско-натовская граница удваивается, а в результате вступления Швеции и Финляндии – гораздо больше, чем удваивается, для НАТО действительно необходима демонстрация такого «поражения» России», – объяснил Суслов.