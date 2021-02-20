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20.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, НАТО, Украина
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«НАТО заходит на Украину, чтобы ополчение не дошло до Галичины» – Царёв

Новости Украины

«Западные партнёры» Украины прекрасно понимают, что при активизации полномасштабных боевых действий на Донбассе, ВСУ могут потерять инициативу и начать откатываться вглубь страны.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня не было сомнений, что в случае победы майдана, на Юго-Востоке Украины будут иностранные военные базы. Сейчас  Верховная рада Украины приняла закон о постоянном присутствии иностранных военных на Украине.

Для тех, кто надеется, что в случае провокаций на Донбассе, ополчение дойдет до Западной Украины, и всё будет хорошо – я думаю, иностранцы всё  это хорошо понимают. И в самые короткие сроки будут развернуты на Украине – и уже разворачиваются, и в Очакове, и везде, военные иностранные базы. И мы с НАТОвскими войсками воевать на территории Украины точно не будем. Поэтому, чем дальше, тем ситуация становится хуже», – рассказал Царев.

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