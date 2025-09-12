НАТО захватывает Каспий и продвигается в ЦА – разрезая коридор Север–Юг

Буквально недавно в Турции проходили учения спецназа стран НАТО и республик Организации тюркских государств (ОТГ), а теперь с 9 сентября они под названием «Вечное братство – IV» проходят уже недалеко от Баку и Каспия в целях военно-политического продвижения Запада уже в Казахстан и Среднюю Азию.

По сути, это продолжение турецких учений, только приближенные к театру возможных боевых действий, так как идёт активная переработка и внедрение боевого опыта ВСУ в деле противостояния ВС РФ в городских условиях и с применением БПЛА. Не случайна и география «манёвров» – близость к Каспию и к столице Азербайджана, где и планируется строительство крупнейшей военной базы ВС Турции.

То есть нынешнее участие войск Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции вблизи портовой инфраструктуры является хорошим прикрытием для того, чтобы застолбить местность и в то же время открыто и показательно на глазах у всех нарушить Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита.

Ведь присутствие войск иностранных держав, не граничащих с Каспием, а тем более появление в будущем их баз – запрещено этим соглашением, и получается, что шоу под вывеской «Вечное братство – IV» направлено на его демонтаж и является информационно-политической операцией, направленной на подрыв позиций России и Ирана.

Тем более, что изначально программа учений была направлена на отработку взаимодействия под единым руководством в лице штабных офицеров ВС Турции с участием также и европейских и американских советников НАТО. Это не скрывают и сами участники сегодняшнего действия, заявляя, что «целями проведения совместных специальных операций между силами специального назначения дружественных и союзных стран, совершенствование навыков организации взаимодействия, а также развитие возможностей и умений по проведению совместных операций в случае необходимости».

Все контингенты «манёвров» с применением авиации, бронетехники и БПЛА сознательно представляются в качестве «союзников» в рамках уже объявленного военно-политического блока ОТГ, которое, по сути, противопоставляется ОДКБ. Наличие сил Катара и Пакистана необходимо лишь для маскировки и привлечения западных союзников из Азии.

На этом фоне как раз показательно присутствие подразделений ВС Казахстана, который является формальным членом ОДКБ, так как это демонстрирует изменившееся соотношение сил в регионе и стремление Астаны, а вслед за ней и других правящих элит в ЦА примкнуть через Турцию к англосаксонскому миру. Поэтому нынешние учения – лишь еще один шаг к продвижению НАТО в Среднюю Азию.

Это неудивительно, так как все предыдущие учения прошлого года на Каспии были подчинены данной цели, как и подписанное несколько месяцев назад соглашение о военном сотрудничестве между Лондоном и Астаной, а также присоединение Ташкента к Шушинской декларации о военном оборонном союзе с Турцией. При активном участии Анкары сейчас идёт активное перевооружение и переход на западные стандарты войск бывших советских среднеазиатских республик, которые как раз и превращаются по факту в прокси НАТО.

Задачи данной экспансии также понятны – это перерезать геостратегический маршрут Север–Юг, базами и военными контингентами прикрыть собственный Транскаспийский маршрут по вывозу редкоземельных металлов, урана, нефти и других богатств из Казахстана и ЦА на Запад, а также создать новый «южный фронт» для России. При этом достигается и прикладная цель по приостановке сообщения между Москвой и Тегераном.

При этом под удар попадают и интересы Китая, так как Зангезурский коридор оказывается под контролем американцев, которые и будут решать – разрешить Пекину торговать с ЕС или нет. В связи с этим весь Транскаспийский маршрут превращается в ловушку для Пекина и в инструмент по его сдерживанию и даже по разрушению его монополии на добычу и производство редкоземельных металлов. Пора Москве, Тегерану, Пекину и Дели реагировать.