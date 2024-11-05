НАТО запускает военные заводы на Украине

Анатолий Лапин.  
05.11.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Германия уже открыла завод по производству оружия и боеприпасов на Украине. Об этом на брифинге в Берлине заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рютте похвалил ФРГ за снабжение Украины оружием и техникой и анонсировал запуск еще одного завода, который построит немецкая оружейная корпорация «Rheinmetall».

Германия уже открыла завод по производству оружия и боеприпасов на Украине. Об этом на...

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«Немецкая оборонная промышленность вносит решающий вклад в безопасность Европы и оборону Украины. В Баварии американо-европейские компании при поддержке НАТО произвели тысячу зенитных ракет Patriot. Это должно стать вкладом в укрепление оборонной промышленности. Мы видим здесь практический пример. И это важно для трансатлантических отношений.

Немецкая компания «Rheinmetall» только что открыла первый завод в Украине. Второй завод будет открыт в ближайшее время. «Rheinmetall» имеет значительный опыт в производстве боеприпасов. Мы должны продолжать в том же духе, должны усилить нашу поддержку Украины»

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