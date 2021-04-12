НАТО заставляет албанскую армию прививаться только американской вакциной

12.04.2021, Белград, Алексей Топоров

НАТО направило запрос властям Албании о вакцинации ее армии и Нацгвардии исключительно вакциной Pfizer.

Об этом сообщают Reporteri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В преддверии крупных военных учений «Защитник Европы 21», которые пройдут с 26 апреля по 20 июня и в которых также примут участие подразделения албанской армии, Североатлантический альянс направил запрос руководству Албании о том, что вакцинация в армии должна проходить только американо-германской вакциной Pfizer. Причем, НАТО требуют привить препаратом и бойцов албанской Национальной гвардии, которые в этой стране занимаются исключительно охраной албанских и иностранных политических деятелей и, соответственно, в учениях принимать участия не будут.

На данный момент граждане Албании вакцинируются в основном китайской вакциной Sinopharm, которая не была одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. Так получилось по той причине, что в свое время ЕС провалил вакцинацию и Тиране пришлось прибегнуть к альетрнативному источнику поставки вакцин против коронавируса.

При этом в послании НАТО хоть и говорится, что вакцинация албанской армии является основным приоритетом альянса, но при этом утверждается, что не следует использовать никакие другие вакцины, кроме вакцины компании Pfizer-Biontek. В Брюсселе это объясняют тем, что это – немецко-американский продукт, сертифицированный в ЕС и США.

Несмотря на пандемию, учения НАТО будут проводиться в полном объеме и в полную силу, но руководство альянса надеется, что массовая вакцинация поможет избежать нежелательных последствий.

Абания является членом НАТО с 2009 года.