НАТО ждет распад, а Россия усилилась – украинский политолог

25.10.2021 09:22 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Запад идет к расколу – вопрос лишь в том, будет ли внутренний конфликт в НАТО или эта структура разойдется дипломатически. При этом Россия подошла к этому процессу максимально подготовленной, усилив свою армию и энергобезопасность.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раскол настоящий. То есть еще институционально не оформился, но мы видим, какая большая интрига и напряжение между альянсом брито-американским, который подписал новую североатлантическую хартию. Это очень важно, дуэт заявил о том, что он един, а во-вторых, мы увидели, что не все так просто в западном мире даже в вопросах будущей безопасности. Идея разработать новую стратегию НАТО, заявленная в ходе этих саммитов, тоже получила разные оценки. Оказывается, не все страны готовы, согласны со старой модели НАТО», – сказал эксперт.

«Началась реальная гонка, конкуренция за право быть сильным в западном мире, откуда возникновение этого тройственного альянса, наделавшего столько шума – Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия. Так уже было в конце 40-х годов, когда Соединенные Штаты поломали, по сути, ялтинский консенсус, когда возникло НАТО и началась гонка за влияние. Сейчас мы видим такую же гонку. Одной из ключевых интриг является то, будет ли Запад, расколовшись, доходить до внутреннего конфликта и буквального развала старых структур, или будет какой-то небольшой переход дипломатический», – заявил Ермолаев.

«Россия к этому времени, к этому развернувшемуся многополярью подготовилась серьезно – она сделала ставку на усиление своей военной и энергетической силы – я сейчас не только о видах вооружений, я и о присутствии России во многих ключевых конфликтах мира как игрока, как влияющей стороны… Энергетически также – смотрите, за эти последние пять-семь лет форсаж, связанный с крупными континентальными проектами», – подчеркнул политолог.