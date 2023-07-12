НАТОвцам в Москве покажут их подбитую технику

Елена Острякова.  
12.07.2023 15:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Госдума РФ предложит Министерству обороны организовать перед посольствами стран-членов НАТО выставку подбитой на фронтах Украины техники.

С таким предложением на пленарном заседании в годовщину Прохоровского сражения выступил депутат от КПРФ Владимир Исаков.

Госдума РФ предложит Министерству обороны организовать перед посольствами стран-членов НАТО выставку подбитой на фронтах...

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«Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть: и «Леопарды», и «Брэдли». Я думаю, что будет правильным, если мы обратимся к Министерству обороны с предложением сделать  выставку подбитой натовской техники», – сказал Исаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», – сказал Володин.

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