НАТОвцам в Москве покажут их подбитую технику

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Госдума РФ предложит Министерству обороны организовать перед посольствами стран-членов НАТО выставку подбитой на фронтах Украины техники.

С таким предложением на пленарном заседании в годовщину Прохоровского сражения выступил депутат от КПРФ Владимир Исаков.

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«Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть: и «Леопарды», и «Брэдли». Я думаю, что будет правильным, если мы обратимся к Министерству обороны с предложением сделать выставку подбитой натовской техники», – сказал Исаков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.

«Особенно интересно предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину», – сказал Володин.