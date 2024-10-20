Натовцы фантазируют, как они за 10 дней победили бы русских, ценой полного опустошения Литвы

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В смоделированном сценарии российской атаки на НАТО альянсу требуется 10 дней, чтобы применить пятую статью, утверждает немецкий Bild. Кроме того, военная игра показала, что защищать прибалтов будут немцы.

Сообщается, что разработка симуляции, описывающей возможное нападение России на восточный фланг НАТО в 2027 году, была организована Центром военных действий нового поколения.

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В этой компьютерной военной игре приняли участие бывшие высокопоставленные военные, включая отставных генералов США Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. Официальной целью симуляции было моделирование и анализ реакции НАТО на гипотетическое наступление России, чтобы лучше понять возможности альянса и выработать стратегии защиты стран Прибалтики.

Этот сценарий считается одним из самых опасных для Латвии, Литвы и Эстонии: фронтальная атака России на восточный фланг НАТО в ближайшие три года.

«Ключевую роль в обороне прибалтийских стран играли бы немецкие вооружённые силы, а также ротационные подразделения других партнёров НАТО», говорится в материале.

Разработка симуляции, описывающей возможное нападение России на восточный фланг НАТО в 2027 году, была организована Центром военных действий нового поколения (Center on New Generation Warfare).

На данный момент около 800 немецких солдат служат в Литве в составе «боевой группы eFP» НАТО. Они оснащены «значительным количеством транспортных средств и систем вооружения», включая несколько танков Leopard 2. К концу 2027 года численность немецкого контингента должна увеличиться до целой бригады (4800 солдат и 200 гражданских сотрудников) и 44 танков Leopard 2.

Согласно сценарию, в худшем развитии событий прошло бы десять дней, прежде чем страны НАТО задействовали бы статью 5 (коллективная защита Альянса) и направили подкрепление в пострадавшие страны Балтии и к дислоцированным там войскам бундесвера. Это десять дней, в течение которых страны Балтии остались бы без внешней помощи до вмешательства Польши и других союзников.

«Надо выиграть как можно больше времени», — объясняет генерал Бридлав. «Сначала будет поддержка с воздуха, затем флот, а потом тяжёлые сухопутные войска. Необходимо удерживать позиции до прибытия крупных сил НАТО», — уитирует издание отставника.

По достаточно фантастическому сценарию, Россия атакует со стороны оккупированной Латвии, а также из Белоруссии и Калининграда. Литва и её союзники вынуждены отступать, а немецкий танковый батальон, находящийся в стране, “выполняет блестящий манёвр, который меняет ход сражения на севере страны”.

До конца четвёртого дня разворачивающихся по сценарию событий немецкий танковый батальон удерживается в центре как резерв. На пятый день симуляционной войны 44 немецких танка Leopard 2 направляются на север, быстро выходят за пределы Литвы и на седьмой день заходят во фланг основным российским силам, наступающим из Латвии.

Далее по сценарию в течение трёх дней бундесвер разбивает численно превосходящую российскую армию и останавливает её наступление на севере.

К концу десятидневного сражения литовские силы в смоделированных событиях потеряли 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат. Потери России оказались значительно выше: 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 погибших. Тем не менее, Литва была бы «опустошена и частично оккупирована» менее чем за две недели ожесточённых боёв, говорят авторы исследования.

Организаторы симуляции подчёркивают: рассматриваемый сценарий — это самый худший вариант, которого можно было бы избежать, если бы оборонный бюджет был увеличен до 4% ВВП, на местах было бы развёрнуто больше сил НАТО, включая боевые вертолёты Apache, а также если бы Запад реагировал быстрее.

Иначе говоря, если перевести это на более простой язык, основная цель нагнетания пожобных фантастических сюжетов – выбивание дополнительных военных бюджетов из запуганных политиков.