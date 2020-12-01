Натовцы и ВСУ отрабатывают штурм местности, похожей на Донбасс

01.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Взрывоопасная ситуация, к которой уже привыкли в Донбассе, начинает распространяться на Приднестровье и даже Крым.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы считаем, что украинская армия готовится к войне против Донбасса, против Приднестровья, против Крыма, соответственно, против РФ? Проводятся учения в Херсонской области, прямо ставится конкретная цель – действовать против Крыма, есть места дислокации С-300 и С-400, против них будут работать «Байрактары», отрабатывают всё это.

Против кого они отрабатывают? Против территории Российской Федерации. Разве это не так? Так. Зачем вам понадобилось десятки, за 50 «Байрактаров» для локальных войн, под которые попадает Донбасс, Приднестровье, возможно, Крым? Зачем? Зачем вы учения проводите на местности очень похожей на Донбасс с использованием «Байрактаров»? Это что театральное представление? Явор в Львовской области, натовские и польские специалисты отрабатывают и учат украинскую армию штурмовать города очень похожие на Донецк и Луганск. Зачем? Это просто так?» – поинтересовался Багдасаров.

Он добавил, что последнее время всяческими путями создается напряженная обстановка в Приднестровье – новоизбранный президент Молдавии заявляет, что будет требовать выведения российских миротворцев из ПМР и уничтожения хранимых там боеприпасов. К её требованиям присоединяется Украина и Румыния, но при этом украинская сторона запрещает вывозить эти боеприпасы через свою территорию.

Багдасаров подчеркнул, что данная ситуация опасна тем, что при возобновлении военных действий на этой территории попадание снарядов по складам может привезти к мощному взрыву, который приведет к последствиям не менее трагичным, чем во время недавней бейрутской трагедии на морских складах.

По его словам, ситуация в Приднестровье, как и на Донбассе, уже «перезрела», потому от России требуются безотлагательные меры.

«Они выгружают в зону соприкосновения системы залпового огня, тяжелое вооружение, самоходную артиллерию. Для чего? Для парада там? Для чего подгонять туда «Байрактары». Это оружие локальной войны, это подгоняется специально для того, чтобы нанести в любой момент, самый неожиданный.

Что делать? Я скажу, что надо делать – союзный договор необходим, путем признания Приднестровья, Донбасса и всех территорий, о которых я вчера говорил. А до того, как это произойдет, юридически и организационно объявить, что Приднестровье, Донбасс является зоной повышенного внимания со стороны Российской Федерации. Любое нападение, которое будет совершенно той или иной стороной, в том числе и украинской, будет расценено, как нападение на Российскую Федерацию, и Россия имеет право применить все, находящиеся в арсенале вооруженных сил средства для подавления агрессора. Вот, что надо делать», – заключил Багдасаров.