«Натовцы хренеют, как ВС РФ в меньшинстве сражаются на Украине» – эксперт из США

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Новости Украины

Пока эксперты в Telegram поучают российский Генштаб, как нужно воевать, русские силы, задействованные в СВО, демонстрируют результативность в условиях трехкратного преимущества у противника.

Об этом эфире «YouTube»-канала «PolitWera» рассказал военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал блогеров и военкоров, которые на своих ресурсах не высказывают недовольство решениями военного руководства.

«99% российского медиапространства населено пацанами, мальчиками-любителями мамкиных подвалов. Это люди, которым вообще нельзя доверять. Их слушать нельзя категорически. Все, что они делают, делается для самопродвижения, монетизации и, естественно, из-за хайпа… В Великую Отечественную войну, если бы какой-нибудь кинооператор с линии фронта посоветовал товарищу Сталину, как нужно воевать, его бы к стенке поставили. Телеграм-каналы – вообще паноптикум полнейший… Клиповое мышление. Длительность внимания – минута-две. После этого забывают все, поэтому у них мозги промыты», – говорил Мартьянов.

Он подчеркнул, что западные кураторы не считаются с потерями украинских солдат.

«Они – занимаются командованием и контролем, планированием этих операций. Им наплевать на этих украинцев, которых кладут тысячами… Американская армия не смогла бы воевать с такими потерями. Она бы просто дезинтегрировалась. Это – вопрос профессиональной зависти. Наши в меньшинстве работают, и они хренеют от этого! Имея подавляющее технологическое преимущество в том же Афганистане, они сидели на этих базах и не высовывались. Один патруль выходил раз в некоторое время, а, в основном, сидели. Поэтому охреневают от того, что было достигнуто нашими, один к трем проигрывающими в численности. Для них это не просто вопрос отработки каких-то методов. Они в жизни никогда не будут воевать с такими потерями, с которыми ВСУ столкнулось», – убежден Мартьянов.

Он полагает, что не следует обращать внимания на критику дилетантов.

«Правильно сейчас сделали, что засекретили военный бюджет. А то там всякие московские, петербургские мальчики… Дорого, конечно. Но! Необходимо иметь в виду то, что Россия сейчас утопает в наличных. Деньги – есть, естественно. Но необходимо понимать, что мы только начинаем, и это будет продолжаться, и противостояние в мировом океане – Арктика, Дальний Восток. Идут вложения, включая не только стратегию. Понятно, что стратегический компонент – Морские стратегические ядерные силы – замещает очень неплохо. Но сейчас многоцелевой компонент стоит. Естественно, стоит вопрос и о развитии надводного компонента. Американцы не смогут выиграть наземную войну у нас. В Европе – абсолютно. А Дальний Восток и Китай – хрен его знает, заруба может и случиться. Основная сила-то американская заключается не в «Himers», а в подводном и надводном компонентах», – напомнил Мартьянов.