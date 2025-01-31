Натовцы на Украине готовятся к войне в Арктике

Елена Острякова.  
31.01.2025 12:59
  (Мск) , Москва
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Арктика, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Российская армия уже вступила в непосредственное боевое соприкосновение с военными НАТО.

Об этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже вступила в непосредственное боевое соприкосновение с военными НАТО. Об этом военный...

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«Мы уже сейчас по факту воюем с Западом. Бьем по бункерам, где сидят эти приятели и набираются боевого опыта. Потом пишут некрологи, что они утонули в речке или погибли на охоте. Это не какие-нибудь наемники. Это натовские генералы и офицеры, которые погружаются туда на полном основании», – сказал Дандыкин.

По его словам больше всего в зоне боевых действий на Украине обнаруживается польских и британских военных, которые приобретают там практический опыт. Наиболее вероятной точкой открытого столкновения с НАТО эксперт назвал Арктику.

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