Натовцы на Украине готовятся к войне в Арктике

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Российская армия уже вступила в непосредственное боевое соприкосновение с военными НАТО.

Об этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил в эфире телеканала «Красная линия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже сейчас по факту воюем с Западом. Бьем по бункерам, где сидят эти приятели и набираются боевого опыта. Потом пишут некрологи, что они утонули в речке или погибли на охоте. Это не какие-нибудь наемники. Это натовские генералы и офицеры, которые погружаются туда на полном основании», – сказал Дандыкин.

По его словам больше всего в зоне боевых действий на Украине обнаруживается польских и британских военных, которые приобретают там практический опыт. Наиболее вероятной точкой открытого столкновения с НАТО эксперт назвал Арктику.