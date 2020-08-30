НАТОвцы с опаской колесят по Прибалтике, Латвию вооружили техникой времен Второй мировой

30.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Находящаяся в составе НАТО Латвия до сих пор использует в своей армии военную технику и вооружение времён Второй мировой войны.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил проживающий в Латвии экономист Сергей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам, конечно, не сообщают, куда и когда перемещают войска НАТО, но они постоянно катаются по территории Прибалтики, а если сесть на машину и проехаться вдоль границы, вы обязательно встретите армейские колонны.

Одну такую армейскую колонну мы хотели снять – это было потешно. Вооружение времён Второй Мировой войны, джипики времён генерала Петена. Смотрится потрясающе – их бы здорово реконструкторам отдать, но они на них ездят по местным лесам и дорогам. Более серьёзную технику я уже давно не видел», – сказал Васильев.

Он подчеркнул, что военнослужащие стран НАТО в реальности боятся войны с Россией.

«Кстати, летом я видел испанцев, они приехали на границу с Россией недалеко от Псковской области. Я у них поинтересовался: «Вы приехали с Путиным воевать?». Они сразу начали махать руками и орать: «Нет-нет никакой войны, мы тут просто посмотреть на природу приехали». Это последний раз, когда я видел войска НАТО, а на местные войска без боли не взглянешь», – добавил публицист.