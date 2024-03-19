Натовец в ярости: Весь антипутинский протест на выборах – два городских сумасшедших в Польше

У людей в западных странах, пришедших на выборы президента РФ, даже не хватило ума хотя бы, «как баранам», устроить давку перед посольствами, чтобы хоть как-то показать протест. Вместо этого они, «как крепостные», стояли в очередях.

Об этом на канале «Да это так» заявил капитан 1 ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Оппозиционные каналы призвали людей выйти в 12 часов голосовать, но голосовать против Путина, рвать там. И эти люди выстроились в советскую очередь, как будто там колбасу из Финляндии выкинули, и стоят. Ну, то что в России… ни одного плаката, ни одного флага Украины или Грузии. Ну, в России понятно, там все люди на Западе говорят, их привезли автобусами, согнали ля-ля-ля, это не путинские избиратели. Но за границей! В Израиле, Германии, в Польше, Америке выстроились огромные очереди. Опять же, никакого протеста, никакого плаката. В Польше огромная очередь вот этих стоит – даже бараны как-то в кучу, они в очередь не выстраиваются. Если бы хотя бы выстроились в какую-то кучу и пытались проникнуть в посольство, было бы видно, что это какой-то протест. А тут нет – как им сказали в очередь, вот этим крепостным, вот они и встали, и молчат», – рассказал Табах.

Он добавил, что может припомнить только пару случаев протестов.

«Однажды женщина в Польше имела плакат, и к ней подошло белорусское телевидение и сказало – вот видите, здесь плакаты – плакаты! Один. Люди здесь, значит, показывают свой протест – люди! Одна женщина. И один воин вайнах, который через дорогу ходит с флагом Ичкерии и флажок Украины держит, и что-то кричит. Я не понимал, что он кричал, я представляю, что он кричал, и я с ним согласен. Никаких протестов за рубежом. Я не говорю про Россию – за рубежом!», – возмущался бывший военный.

По его словам, в результате на Западе увидели, что прошли нормальные выборы с большой явкой.

«На Западе люди это видят и говорят – явка-то большая, смотрите, протеста нет. И Путин говорит – да, я тоже их просил пойти проголосовать. Так что вы меня не убедите, что там нет 81 процента или 92-х», – сокрушался Табах.