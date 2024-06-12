Натовская помощь Украине только озлобляет Россию – Макгрегор

Максим Столяров.  
12.06.2024 16:14
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Западная военная помощь Украине никак не меняет ситуацию на поле боя, а только убивает мирных жителей. 

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная военная помощь Украине никак не меняет ситуацию на поле боя, а только убивает...

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«Идея о том, что наша помощь оказывает какое-то большое влияние, просто смехотворна. Если только не говорить о так называемых ударных системах, которые украинцы используют против гражданского населения в России.

Это убивает российских гражданских лиц в различных местах, но это никак не ослабляет российскую военную мощь. Зато значительно увеличивает ненависть к украинцам внутри России», – возмутился полковник.

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