Западная военная помощь Украине никак не меняет ситуацию на поле боя, а только убивает мирных жителей.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идея о том, что наша помощь оказывает какое-то большое влияние, просто смехотворна. Если только не говорить о так называемых ударных системах, которые украинцы используют против гражданского населения в России.

Это убивает российских гражданских лиц в различных местах, но это никак не ослабляет российскую военную мощь. Зато значительно увеличивает ненависть к украинцам внутри России», – возмутился полковник.