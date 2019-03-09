НАТОвская система питания в Донбассе дала серьезный сбой
В украинской армии существует серьёзная проблема с питанием личного состава, что нередко приводит к возникновению кишечных инфекций
Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По информации от нашего источника в 54-й бригаде вооруженных сил Украины, личный состав одного из подразделений уже несколько недель кормят просроченными консервами. Также не хватает одноразовой посуды и приборов, положенных согласно натовской системе питания, на которую вооруженные силы Украины перешли еще в прошлом году.
Военнослужащим приходится принимать пищу по очереди из одной и той же, наспех помытой пластиковой посуды. На все обращения и жалобы личного состава к своему командованию, им предлагают самим закупать для себя посуду», – сообщил Михаил Филипоненко.
Он также отметил, что такая проблема существует во всех бригадах ВСУ, находящихся в зоне проведения «ООС».
«На фоне этих грубейших нарушений санитарных норм в частях и подразделениях ВСУ начался рост кишечных и инфекционных заболеваний. Только в течение прошлой недели госпитализированы более десятка военнослужащих с пищевыми отравлениями и кишечными заболеваниями», – добавил и.о. начальника управления НМ ЛНР.
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