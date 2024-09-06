Натовские генералы насилу удержали невменяемого Макрона

Елена Острякова.  
06.09.2024 21:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Летняя военная кампания показала, что западные военные не решаются принимать непосредственное участие в украинском конфликте, несмотря на агрессивное поведение европейских политиков, во главе которых бежит потерявший берега французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Летняя военная кампания показала, что западные военные не решаются принимать непосредственное участие в украинском...

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«Судя по целому ряду косвенных факторов, главным противником вступления в войну с Россией является натовский генералитет. Натовские генералы при всей их агрессивности не идиоты… и, в отличие от политиков, которые идиоты по большей части, они отчетливо понимают последствия этой войны, что вступление в войну с Россией, независимо от варианта развития конфликта, неизбежно приведет в течение двух-трех недель к применению ядерного оружия», – сказал Сивков.

Он прогнозирует, что осенью на Западе разразится жестокий политический кризис, и Украина отойдет России.

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