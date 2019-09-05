Натовские инструкторы дрессируют ВСУ, как макак

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Переход ВСУ на натовские стандарты без включения Украины в альянс будет означать, что при любом возможном конфликте страны НАТО станут использовать украинскую армию как дрессированное пушечное мясо.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим о представительстве США в правительстве Украины по ВТО – это серьёзно, но ещё серьёзнее уже произошло, когда во всех силовых структурах присутствуют высокопоставленные представители США и стран НАТО, которые реально руководят силовыми структурами, невольно задаёшь вопрос: что это за страна такая, где контроль над силовыми структурами осуществляет наш вероятный противник?..

О какой самостоятельности Минобороны, Генштаба может идти речь? Свыше 200 военных инструкторов только из США, 75 из Великобритании, 20 с лишним из Германии и так далее, за тысячу переваливает!» – заявил Багдасаров.

«Чем они занимаются? Вот, новый министр Заворотнюк говорит: мы будем переходить на натовские стандарты. Что такое натовские стандарты, их же в НАТО не примут? Не примут и не надо! Натовские стандарты – это стандартизация управления теми или иными вооружёнными силами по стандартам НАТО, когда инструкции, ведение боевых действий и так далее – натовские. Если что начнётся, они будут воевать по этим инструкциям и системам! Дойдёт ли до боеприпасов и техники [натовского образца] – другой вопрос», – подчеркнул эксперт.

«Они будут воевать внутри, подчиняясь управлению командования НАТО, выполняя боевые задачи, которые будут поставлены не украинской властью», – отметил ведущий Владимир Соловьёв.

«Нет! Натовской! И для этого проходят переобучение, создание новых подразделений ССО Украины. На полигоне в Яворово несколько батальонов готовится. То есть система вся запущена, а на украинских так называемых базах в Очаково и так далее на самом деле натовцы, американцы, которые используют вас, как макак!» – добавил Семён Багдасаров, обращаясь к украинским оппонентам.