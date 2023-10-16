НАТОвские наёмники боятся показываться на передовой – Сладков
Большинство иностранных наёмников предпочитают не воевать на передовой, а поддерживать СВО в глубоком тылу, отправляя на смерть украинское население.
Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Какой процент иностранных наёмников на передовой? Я могу, конечно, напыщенным попугаем выступить – и сказать: «От семи с половиной до восьми процентов». Да фиг его знает. На разных направлениях по-разному.
Наёмники – это ж не всегда боевики. Это и инструкторы, и люди, которых за деньги используют для продуктивного движения вперёд у врага.
Стрелки-наёмники «весёла рожа» – их немного. Хотя, бывает, убивают их, и документы находят, поляков там, шведов», – сказал военкор.
Он подчеркнул, что на передовой находятся в основном украинцы – вернее, те из них, кто доезжает до линии фронта.
«Воюют в основном не наёмники, а украинцы. Подготовлены они неплохо, у них есть своя система боевой подготовки. Огромное количество полигонов, разбросанных по линии фронта. Мы знаем каждый полигон. Там, где они собираются, туда наносятся удары.
Хотят ли воевать – да кто их спрашивает. Они в эшелоне находятся. Эшелон едет и едет. Довозят их до самой смерти, либо к ранению и попаданию домой. Они едут в своём эшелоне, но он обязательно пойдёт под откос», – добавил военкор.
Спасибо!
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