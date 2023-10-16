НАТОвские наёмники боятся показываться на передовой – Сладков

Большинство иностранных наёмников предпочитают не воевать на передовой, а поддерживать СВО в глубоком тылу, отправляя на смерть украинское население.

Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой процент иностранных наёмников на передовой? Я могу, конечно, напыщенным попугаем выступить – и сказать: «От семи с половиной до восьми процентов». Да фиг его знает. На разных направлениях по-разному.

Наёмники – это ж не всегда боевики. Это и инструкторы, и люди, которых за деньги используют для продуктивного движения вперёд у врага.

Стрелки-наёмники «весёла рожа» – их немного. Хотя, бывает, убивают их, и документы находят, поляков там, шведов», – сказал военкор.