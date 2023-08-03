Натовские политики поступили подло с населением Швеции и Финляндии – Хендрик Вебер

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Население Швеции и Финляндии никто не спрашивал и не собирался спрашивать о вступлении в НАТО. Людей просто запугали, как это обычно делают европейские политики.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель Национального клуба друзей Крыма в Норвегии, глава общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу догадываться, но мне кажется была проведена работа. Многое сделали для того, чтобы запугать своё население. Действительно, была проведена большая пропагандистская работа в Норвегии, и это касается и ситуации в Швеции. Сложно сказать, к чему это приведёт, и каких в итоге они результатов добьются от вступления в НАТО», – отметил Вебер.

«Конечно, НАТО продвинется к границе с Российской Федерацией, а Россия, в свою очередь, должна ответить и разместить вдоль границ ближе к Швеции, к Финляндии своё оружие. Ну и, собственно, этот результат, мне кажется, очевидным. Конечно, например, в Норвегию могут заходить атомные подводные лодки США, и норвежские власти даже не имеют права сделать запрос, чтобы узнать, есть ли на их борту ядерное оружие или нет. И, конечно же, это означает, что Норвегия находится уже в большой опасности», – сказал он.

«Это очень опасная политика, и в принципе, население не может хотеть такой эскалации конфликта, эскалации этой напряжённой ситуации. Но это вопрос населения, а политики считают по-другому. И конечно здесь важно отметить, что современные политики на Западе совершенно не самостоятельные – это и является проблемой», – заключил норвежский общественник.