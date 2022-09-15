Натовские снаряды ВСУ продолжают убивать жителей Донецка

15.09.2022  21:18 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Макеевки из натовских гаубиц М777.

Фото и видео публикуют очевидцы и работающие на месте военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Макеевки из натовских гаубиц М777. Фото и видео...

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На данный момент известно о двух погибших женщинах – в Донецке и Макеевке, а также об одном раненом. По данным СЦКК ДНР, ВСУ обстреливали и продолжают вести огонь по Донецку с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм. По Кировскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, Куйбышевский район -5 снарядов. Также сообщается об обстрелах Ворошиловского, Ленинского и Калининского районов.

Кроме того, по информации городской Администрации, под обстрелами оказались две школы, в одной из которых повыбивало стёкла. Были обесточены 4 крупные подстанции, без напряжения осталось 236 трансформаторных. Также в Червоногвардейском районе Макеевке снаряд попал в насосную станцию.

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