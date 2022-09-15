Натовские снаряды ВСУ продолжают убивать жителей Донецка
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и Макеевки из натовских гаубиц М777.
Фото и видео публикуют очевидцы и работающие на месте военкоры, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
На данный момент известно о двух погибших женщинах – в Донецке и Макеевке, а также об одном раненом. По данным СЦКК ДНР, ВСУ обстреливали и продолжают вести огонь по Донецку с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм. По Кировскому району выпущено 3 снаряда калибром 155 мм, Куйбышевский район -5 снарядов. Также сообщается об обстрелах Ворошиловского, Ленинского и Калининского районов.
Кроме того, по информации городской Администрации, под обстрелами оказались две школы, в одной из которых повыбивало стёкла. Были обесточены 4 крупные подстанции, без напряжения осталось 236 трансформаторных. Также в Червоногвардейском районе Макеевке снаряд попал в насосную станцию.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.