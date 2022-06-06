Натовский демарш на Балканах. Чем ответит Россия?

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Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Сербию, намеченный на 6-7 июня, не состоится из-за того, что Болгария, Черногория и Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета.

Об том сообщает МИД РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Логистикой вынужден был лично заниматься президент Сербии Александр Вучич, однако даже его усилия ни к чему не привели.

«Отмена визита никак не скажется на российско-сербских отношениях. Визит носил рабочий характер. Ничего принципиально важного в его рамках не должно было подписываться. Проигравшей стороной выглядят те страны, которые запретили пролет российскому дипломату. В международной практике это беспрецедентный случай. Если запретить дипломатам летать, то кто тогда будет поддерживать и устанавливать мир», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

Вместе с тем он полагает, что ситуацию можно было предотвратить, если бы Лавров согласился бы полететь обычным рейсовым самолетом.

«Все европейские министры и даже первые лица некоторых государств совершенно спокойно летают рейсовыми самолетами, но я с трудом представляю в нынешней ситуации такую историю с Лавровым. А из Москвы он мог бы полететь в Белград: летает авиакомпания Air Serbia. Российская государственная система не гибкая. Поэтому Западу легко ее провоцировать и добиваться своего», – считает эксперт.

Он полагает, что Россия не сможет ввести санкции против Болгарии, Македонии и Черногории, поскольку официальные лица этих стран не летают через ее территорию.

Противоположного мнения придерживается сенатор РФ Константин Косачев. Он надеется, что реакция будет «совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий».

«Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьёз и надолго. Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс – России и Сербии – НАТО пытается захватить и подчинить себе остающуюся часть Европы. Далее – глобализация альянса на остальной мир, где Китай – стратегическая цель номер два вслед за Россией», – написал Косачев в своем ТГ-канале.

По информации политолога Марата Баширова, в Кремле обсуждаются санкционные меры против Македонии, Болгарии и Черногории.

«Черногория-то что будет делать без русских денег? Смотреть фестивали Марата [Гельмана]? Так и он теперь их проводит в Израиле», – прокомментировал инцидент журналист RT Максим Кононенко.