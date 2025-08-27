НАТОвский генерал – Трампу: Пора выложить козыри и напугать Россию!

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 14:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 539
 
Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


США пора выложить на стол перед Россией свои «козырные карты» – усиление вторичных санкций, вооружение ВСУ и ввод западных войск на Украину.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Джеймс Ставридис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я жду дня труда (в США это 1-е сентбря, – авт.), и посмотрю, начнет ли президент Трамп разыгрывать свои козыри. Я назову вам три, которые меня больше всего беспокоят.

Во-первых, финансовые вторичные санкции для тех, кто покупает российскую нефть. Ударьте по Путину там, где больнее всего, по его экономике.

Во-вторых, военные. Давайте серьезно подумаем о размещении западных войск в Украине. Пусть они будут инструкторами, советниками, не обязательно американскими солдатами, но покажите этот план Путину. Есть военный компонент.

И в-третьих, в политическом плане, сразу после саммита, на котором президент Трамп встречался с европейскими лидерами, мы говорили о предоставлении дипломатических гарантий безопасности по аналогу статьи 5 НАТО, – когда нападение на одного означает нападение на всех.

Я думаю, что пора выложить на стол эти три козырные карты и начать их разыгрывать, потому что, пока этого не произойдет, Путин не сядет за стол переговоров», – махал шашкой Ставридис.

