Натовский генерал встревожен: «Русские явно что-то задумали»

Константин Серпилин.  
17.07.2024 21:55
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Анонсированного на Западе большого наступления ВС РФ весной или в начале лета так и не произошло. Однако это совсем не означает, что русские не готовят очередной «сюрприз», который держат в секрете.

Об этом  в эфире «Times Radio» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированного на Западе большого наступления ВС РФ весной или в начале лета так и...

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«Я думаю, что это продлится ещё два года, если не дольше, потому что – посмотрите, где сейчас идёт война. У России есть стратегическая инициатива, Россия оказывает сильное давление. Мы не увидели масштабного наступления весной–в начале лета, которого многие ожидали и которое прогнозировалось.

Но, тем не менее, Россия продолжает уничтожать Украину на её восточных территориях, неся огромные потери. Я имею в виду, что это непостижимые расходы для нас на Западе, но России всё равно», – сочинял Ширрефф.

Он добавил, что не исключает неожиданного хода со стороны ВС РФ.

«Нам обещали крупное весенне-летнее наступление, до сих пор этого не произошло. Кто знает, может Россия начинает что-то создавать и держать в секрете, но пока этого не произошло», – умничал генерал.

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