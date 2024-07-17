Натовский генерал встревожен: «Русские явно что-то задумали»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Анонсированного на Западе большого наступления ВС РФ весной или в начале лета так и не произошло. Однако это совсем не означает, что русские не готовят очередной «сюрприз», который держат в секрете.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил бывший замкомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Ричард Ширрефф, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я думаю, что это продлится ещё два года, если не дольше, потому что – посмотрите, где сейчас идёт война. У России есть стратегическая инициатива, Россия оказывает сильное давление. Мы не увидели масштабного наступления весной–в начале лета, которого многие ожидали и которое прогнозировалось. Но, тем не менее, Россия продолжает уничтожать Украину на её восточных территориях, неся огромные потери. Я имею в виду, что это непостижимые расходы для нас на Западе, но России всё равно», – сочинял Ширрефф.

Он добавил, что не исключает неожиданного хода со стороны ВС РФ.

«Нам обещали крупное весенне-летнее наступление, до сих пор этого не произошло. Кто знает, может Россия начинает что-то создавать и держать в секрете, но пока этого не произошло», – умничал генерал.