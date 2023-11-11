НАТОвский жабогадюкинг в Болгарии

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Нынешнее руководство Болгарии пришло к власти очень сомнительным путем. В начале минувшего лета, по прямому указанию посольства США, была создана парламентская коалиция из двух крупных партий евроатлантической ориентации – ГЕРБ и «Продолжаем перемены». Примкнули к ним и две мелкие местные партии, исповедующие аналогичные взгляды. Только таким путем правым силам удалось добиться большинства в Народном собрании и соорудить своё «карманное» правительство.

Американские кураторы, действуя напористо и привычно нагло, добились своего – Болгария, при новых властях, превратилась в главный антироссийский центр на Балканах.

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Стратеги из штатовского посольства не посчитали нужным учесть тот факт, что главные участники коалиционного соглашения – ГЕРБ и «ПП», давние и непримиримые противники. Конфликт между этими политическими силами, и их лидерами – Бойко Борисовым и Кириллом Петковым, назревал с первого дня существования коалиции. Прошедшие в стране местные выборы окончательно обнажили внутренние противоречия между ними. Оппозиция не замедлила воспользоваться ситуацией.

Свою избирательную кампанию партия «Продолжаем перемены» провела исключительно агрессивно и грязно, не стесняясь использовать приемы «черного пиара», угрозы и шантаж региональных политиков. В результате «дружеского огня», прежде доминировавшая в большинстве местных муниципалитетов, партия ГЕРБ растеряла добрую половину своего влияния. Их недавним союзникам из «ПП» удалось «отжать» у ГЕРБа мэрские кресла в столице – Софии, и традиционной вотчине Борисова – Варне.

Лидер ГЕРБ Бойко Борисов созвал 11 ноября общенациональное собрание своей партии, где должно было быть принято окончательное решение о выходе партии из коалиции с «Продолжаем перемены – Демократическая Болгария», с которой они совместно поддерживали правительство Николая Денкова».

Судя по сообщениям болгарской прессы, «окончательное решение» принято не было. Очень похоже на то, что Борисов, в свойственной ему манере, решил немного «поторговаться» и выжать из ситуации максимум выгоды. Большинство озвученных им условий сохранения коалиции касались проекта государственного бюджета страны, голосование по которому должно произойти в ближайшее время. Очевидно, что ГЕРБ будет голосовать против проекта, предложенного министром финансов Асеном Василевым.

Аналогичную позицию заняла и третья в партийном рейтинге политическая сила – «Возрождение». Выступая во время своей поездки в Велико Тырново, лидер партии Костадин Костадинов обвинил Минфин в том, что они собирают деньги «не для государства, но для людей, которые управляют государством, это две разные вещи. Другими словами, мы наблюдаем просто политический театр».

«Мы ни в коем случае не можем поддержать какой-либо бюджет, предложенный Асеном Васильевым. Депутаты «Возрождения» не поддержат проект бюджета на 2024 год».

Если «бюджетный вопрос» можно считать закрытым (у провластных депутатов от ПП – ДБ, просто, не хватит голосов), то как пройдет голосование по главной теме – о принятии вотума недоверия правительству, остается открытым.

Как сообщило Болгарское национальное радио, три партии – «Возрождение», «БСП за Болгарию» и «Есть такой народ» выдвинули вотум недоверия правительству, мотивируя его неспособностью правительства обеспечить национальную безопасность и оборону стране.

Заместитель председателя парламентской группы БСП Атанас Зафиров, заявил в парламенте:

«Эта тема очень ярко иллюстрирует неспособность правительства адекватно ответить на стоящие перед страной вызовы. Усиливаются геополитические кризисы разного характера. Правительство, вместо обеспечения стабильности и спокойствия, способствует тому, чтобы эти кризисы коснулись нас напрямую».

Как будут голосовать в Народном собрании депутаты партии ГЕРБ – пока не совсем понятно. Можно допустить, что некоторые избранники нарушат «партийную дисциплину» (не без ведома лидера – Бойко Борисова), и поддержат вотум недоверия. Не зря же сам Борисов не так давно, публично плакался, мол нападки в прессе привели к тому, что к его мнению перестали прислушиваться даже члены собственной фракции… Такие хитрованские политические пируэты, как известно, вполне в его стиле.

Позиция крупнейшей парламентской партии будет определяться двумя факторами. Прежде всего, решение будет зависеть от того, готов ли сейчас ГЕРБ к новым общенациональным выборам. Риск проигрыша существует, и немалый.

Кроме того, свою роль сыграет и то, в какой мере жестко посольство США будет «ставить в стойло взбрыкнувшую лошадку». Конечно, развал коалиции ударит по общей стратегии американцев, проводимой в этой балканской стране. Однако у заокеанских кукловодов сейчас другие заботы, надвигаются выборы в собственной стране. В дипломатических ведомствах избегают громких публичных заявлений, ждут – в какую сторону ветер подует.

Какова будет судьба этого масштабного антиправительственного политического демарша в Болгарии, станет ясно в ближайшее время. Сейчас, очевидно, что острое недовольство властью вызрело не только у противников нынешнего режима, но и у недавних союзников.