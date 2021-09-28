Натовских оккупантов в Косово забавляют издевательства албанцев над сербами – Баранец

28.09.2021 18:18 (Мск), Москва, Елена Острякова

Конфликт Сербии и Косово пока удается сдерживать благодаря жесткой позиции, которую занял сербский президент Александр Вучич.

Об этом в эфире youtube-канала «Соловьев.livе» заявил военный эсперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Сербии повел себя достаточно решительно. И самолеты поднял, и бронетехнику подогнали. Он сказал: я как лидер нации не допущу, чтобы граждан моей страны унижали. Что безусловно звучит и правильно, и уместно», – сказал Баранец.

В то же время он обращает внимание на то, что силы НАТО, присутствующие в регионе, не сыграли никакой роли в урегулировании конфликта.

«Президент Сербии апеллировал к НАТО: ребята вы торчите в регионе, давайте, реагируйте, не допустите крови. Этот призыв не был услышан НАТО. Это типичное поведение северо-атлантических проституток. Им нравится, когда грызутся косовары с сербами. Я это наблюдаю по поведению тех вояк, которые прохаживаются по границе Сербии и Косово», – сказал Баранец.