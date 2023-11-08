НАТОвских «регуляров» живыми не встречал, только «двухсотыми» – российский разведчик

Страны НАТО уже отправляют подразделения своих регулярных войск в зону СВО.

Об этом в интервью донецкому блогеру Денису Селезневу заявил боец разведбата ВС РФ, не назвавший своего имени, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, разведчик подчеркнул, что живыми таких солдат российские войска не брали.

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«Знаете, если такие и были, то в плену я их не видел. Но «двухсотыми» – видел. Понятно, спросить у них – не спросишь, но есть определенные признаки, по которым можно понять, что это, скорее всего, кадровые. То, как противник ведет себя на поле боя, то, как взаимодействие налажено у них в подразделении, неважно каком, – это говорит о том, что это – кадровые, да.

Я убежден просто, что они есть. С точки зрения военной – это нормально, когда определенные подразделения официальные, не участвующей стороны, находятся на определенных рубежах и выполняют определенные задачи. От этого не уйти – это было, есть и будет», – заявил Денис.