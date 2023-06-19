«Натравить на Россию ООН» – в Киеве объяснили цель подрыва ГЭС

Вадим Москаленко .  
19.06.2023 18:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Терроризм, Украина


В Киеве рассчитывали, что после подрыва Каховской ГЭС страны западного блока вынудят ООН пойти против России войной.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, экс-разведчик КГБ Александр Зеленько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве рассчитывали, что после подрыва Каховской ГЭС страны западного блока вынудят ООН пойти...

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«Шестого июня была подорвана дамба Каховского моря. Согласно со всеми международными документами, Уставом ООН и правилами войны, подрыв любых гидротехнических сооружений, дамб, мельниц или чего-то другого является аналогом применения оружия массового поражения.

И если этот факт засвидетельствован, виновник найден, после этого автоматически вступает в силу Устав ООН, который предоставляет членам ООН алгоритм создания коалиции для военного уничтожения режима, который применил оружие массового поражения.

Проще говоря, после того, как Путин подорвал дамбу, если Запад сказал, что это сделала Россия, то дальше логичный момент – то же, что произошло с Хуссейном в Ираке. Происходит формирование коалиции из 50+ стран, которые объединёнными силами уничтожают того, кто применил оружие массового поражения», – вещал Зеленько.

«Но Запад испугался. Путин празднует победу. Сегодня ни ООН, ни одна западная страна, чётко не сказала, что дамбу подорвала Россия. Как только эта фраза звучит, она объединяется с ордером на арест Путина, и дальше это станет обязанностью западных политиков», – пожаловался украинский профессор.

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