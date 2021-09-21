Натянуть сову на глобус: как замспикера польского Сейма во всем обвинила Россию

21.09.2021 16:59 (Мск), Варшава, Матеуш Пискорский

Высокопоставленный польский политик, замеченная в связях с украинскими неонацистами, снова оскандалилась.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Заместитель спикера польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Малгожата Госевская – известная любительница экскурсий по Украине. Скандальный политик многократно бывла в гостях у своих друзей – неонацистов из полка «Азов».

В этот раз Госевская посетила Дитятин в Ивано-Франковской области. И попыталась создать очередной миф о польско-украинском «братстве». 16 сентября 1920 года именно в этом поселке состоялась отчаянная битва польских военных подразделений с большевистскими казаками. Поляки потерпели сокрушительное поражение.

Госевская предложила новую трактовку этих событий, утверждая, что поляки боролись за… свободу украинцев перед лицом общей угрозы, а именно – Советской России. По мнению вице-спикера польского парламента, поляки пытались спасти украинских союзников. Кажется, что никто из украинцев в это не верит – ведь все это были последствия войны Второй Речи Посполитой, развязанной с очевидной целью захвата этнически украинских земель.

Однако специфическая трактовка истории используется для достижения вполне современных задач.

«Независимая Польша нуждается в независимой Украине, особенно в связи с имперскими замашками Владимира Путина. Поэтому мы поддерживаем украинский народ, который защищает свою свободу и территориальную целостность» – заявила Госевская.

Кремль виноват во всем, ибо, как считает политик, именно Москва ведет гибридную войну (что бы это ни значило), достроила «Северный поток-2» и пытается рассорить друзей: поляков и украинцев.

«Сложная история, которая разделяет наши народы, пока мы ее не выясним, будет использована в игре Кремля» – продолжила она.

Выступлений Госевской выслушали местные представители польского меньшинства и привезенные из Киева сотрудники посольства. Интересно, что они подумали?

Оказывается, что геноцид поляков на Западной Украине – это всего лишь «игра Кремля». Может, и украинское законодательство, ущемляющие права нацменьшинств тоже дело рук Москвы? Тогда, возможно, и любимый неонацистский «Азов» тоже российская провокация? Любопытно, что Госевскую приехали выслушать только местные поляки и католики. Украинцам как-то уже все это неинтересно. Ведь у Госевской нет самого главного: денег, которые можно выклянчить от более богатых западных «друзей» Киева.