Наученные опытом «Беркута», силовики не идут на помощь Порошенко

01.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинские силовики замерли в ожидании того, кто будет следующим президентом страны, а потому говорить о поддержке президента Петра Порошенко военными, полицейскими или спецслужбами не стоит.

Об этом в эфире телеканала «Россия» заявили российские политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, журналист Сергей Заворотный отметил, что о том, что силовики не поддерживают Порошенко, свидетельствую недавнее обвинение ближайших соратников действующего президента прокурором Константином Куликом.

«Мы же с вами знаем, что такое силовики на Украине, которые смотрят вперед. Один пример – прокурор написал подозрение ближайшему окружению Порошенко. Ему запретил делать генеральный прокурор Луценко. Все это за два дня до выборов. Он выходит на телевизор, подтверждает, что да, «я просто расследовал дело, там замешано все ближайшее окружение Порошенко», – заявил Заворотный.

По словам его коллеги, политолога Евгения Спицына, сегодня украинские силовики не хотят предпринимать никакие действия, опасаясь повторить судьбу попавшего под репрессии подразделения «Беркут».

“В этой ситуации подвешенной сидит сотрудник СБУ и говорит: «Мне дали какой-то приказ, условно говоря. А я что, идиот подставляться, зачем мне это надо, я буду сейчас на Порошенко пахать, а придет Зеленский. Меня завтра упакуют в кутузку, я буду отдуваться». Поэтому надо иметь в виду, что эта силовая составляющая – имеется в виду и армия, и СБУ, и МВД, там сейчас никакой активности до подведения черты не будет вообще. Они все сидят и помнят судьбу «Беркута», они помнят, как во Львове тех же беркутовцев ставили на колени и унижали», – сказал Спицын.