Научились с «Хаймарсами», справимся и с «АТАКМС» – военкор
Поставляемые на Украину новые натовские ракеты могут нанести серьёзный ущерб, но в конце концов российская армия научится им противодействовать.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если они там напрягутся, я сомневаюсь, что у них там больше 200-300 ракет «АТАКМС» есть. Это очень оптимистичные оценки. Поэтому нам надо просто опять сжать зубы, и какой-то пик перетерпеть.
Потому что когда «Хаймарсы» появились, у нас то лето 2022 года назвали «летом фейерверков». Потому что все склады были выбиты, мы тяжелейшие потери несли. А сейчас нормально всё, «Хаймарс» уже от нас прячется, а не мы от него. Это же будет с этими же «АТАКМС», – сказал военкор.
«Причём, обрати внимание, они бьют не по боевым, а всё чаще бьют по мирным целям. То есть, это террористические атаки, это явно пытаются людей напугать. Но и то, скажем, у них таких вот прям акций сверх кровавых не получается, потому что очень серьезное противодействие.
«АТАКАМС» – это вообще утилизация старых ракет. А захотят ли они отдавать новейшие, когда эти старые закончатся? Сомневаюсь», – подытожил он.
Спасибо!
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