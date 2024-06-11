Научились с «Хаймарсами», справимся и с «АТАКМС» – военкор

Поставляемые на Украину новые натовские ракеты могут нанести серьёзный ущерб, но в конце концов российская армия научится им противодействовать.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если они там напрягутся, я сомневаюсь, что у них там больше 200-300 ракет «АТАКМС» есть. Это очень оптимистичные оценки. Поэтому нам надо просто опять сжать зубы, и какой-то пик перетерпеть.

Потому что когда «Хаймарсы» появились, у нас то лето 2022 года назвали «летом фейерверков». Потому что все склады были выбиты, мы тяжелейшие потери несли. А сейчас нормально всё, «Хаймарс» уже от нас прячется, а не мы от него. Это же будет с этими же «АТАКМС», – сказал военкор.