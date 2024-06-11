Научились с «Хаймарсами», справимся и с «АТАКМС» – военкор

Максим Столяров.  
11.06.2024 16:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 212
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Поставляемые на Украину новые натовские ракеты могут нанести серьёзный ущерб, но в конце концов российская армия научится им противодействовать.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставляемые на Украину новые натовские ракеты могут нанести серьёзный ущерб, но в конце концов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Даже если они там напрягутся, я сомневаюсь, что у них там больше 200-300 ракет «АТАКМС» есть. Это очень оптимистичные оценки. Поэтому нам надо просто опять сжать зубы, и какой-то пик перетерпеть.

Потому что когда «Хаймарсы» появились, у нас то лето 2022 года назвали «летом фейерверков». Потому что все склады были выбиты, мы тяжелейшие потери несли. А сейчас нормально всё, «Хаймарс» уже от нас прячется, а не мы от него. Это же будет с этими же «АТАКМС», – сказал военкор.

«Причём, обрати внимание, они бьют не по боевым, а всё чаще бьют по мирным целям. То есть, это террористические атаки, это явно пытаются людей напугать. Но и то, скажем, у них таких вот прям акций сверх кровавых не получается, потому что очень серьезное противодействие.

«АТАКАМС» – это вообще утилизация старых ракет. А захотят ли они отдавать новейшие, когда эти старые закончатся? Сомневаюсь», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть