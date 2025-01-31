Наука воровать. В минобороны Украины драка за контроль над закупками

В последние недели вокруг министерства обороны Украины не утихает кадровый скандал с изрядной коррупционной подоплекой. Застрельщиком нового витка охоты на министра Умерова стал небезызвестный глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин. По степени влияния и медийной поддержки, это, если хотите и если такая аналогия вообще уместна, грантоедский «генерал»

А непосредственной жертвой стала довольно одиозная протеже Умерова – Марина Безрукова – глава «Агентства оборонных закупок» минобороны. Именно это подразделение проводит многочисленные тендеры на закупку вооружений для ВСУ.

За время работы в этом качестве Безрукова не раз становилась героиней разного рода скандалов, последний из которых связан с закупкой для украинской армии американских противотанковых мин M6A2 сомнительной свежести.

Как выяснил военный эксперт Сергей Згурец, эти мины, видевшие еще Гитлера, были произведены 84 года назад – в самом начале Второй мировой войны.

Однако это не остановило чиновников из МО, купивших неликвид у болгарского посредника по цене 600 евро за единицу.

«31 декабря 2024 года руководительница Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова обратилась с письмом Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины. И согласовала номенклатуру и объемы товара по проекту государственного контракта с болгарской компанией – посредником на поставку мин», – пишет Згурец.

«Есть большие сомнения, что эти раритетные мины укрепят нашу оборону, а более двухсот миллионов евро буквально зароют в землю», – писало тогда же украинское издание Defence Express.

Этот и другие подобные скандалы, в конце концов, привели к тому, что министр Умеров был вынужден назначить в агентстве закупок служебное расследование, на период которого глава агентства – та самая Безрукова – была отстранена от должности.

А вот дальше начинаются чудеса на виражах. Довольно скоро выяснилось, что атака на Безрукову была лишь прикрытием для внешних интересантов кадровой рокировки в МО, уже присмотревших для кресла, в котором сидела протеже Умерова, своего ставленника – некоего Арсена Жумадилова – бывшего симферопольского крымско-татарского грантоеда, с осени прошлого года внедренного в министерство обороны на должность главы предприятия «Государственный оператор тыла», ответственного за питание для солдат.

Арсен Жумадилов.

И началось. Антикоррупционеры обратились в ведомство с требованием не просто временно отстранить умеровскую протеже, а вообще снять ее к чертям. И провести новый конкурс на ее должность. Министр долго упирался, но конкурс правдами и неправдами таки провели. А потом настал момент истины.

По закону Умеров должен был уволить Безрукову и назначить на ее место Жумадилова. Но не сделал этого, вновь возбудив против себя сплоченную стаю грантоедов и их СМИ, запестревших заголовками о безобразиях в МО.

Под диким давлением Умеров все же сдал этот кадровый редут и назначил Жумадилова руководить оборонными закупками. Но длилось грантоедское счастье недолго. Каково же было их удивление, когда, заглянув в госреестр, они обнаружили там в графе «директор ГП «Агентство оборонных закупок»… все ту же умеровскую ставленницу Безрукову. Такое вот агентство Шредингера получается.

«В государственном реестре снова указана Марина Безрукова – это уже третья смена руководителя агентства оборонных закупок в реестре за неделю. По данным YouControl, изменение произошло 29 января, а до этого с 25 января руководителем АОЗ в госреестре числился Арсен Жумадилов, возглавляющий другую специализированную закупочную организацию Минобороны – ГП «Государственный оператор тыла». Жумадилов ранее объяснял, что министр обороны Умеров отстранил Безрукову на период служебного расследования и временно назначил его руководить АОЗ», – пишет грантоед Михаил Ткач в «Украинской правде».

Зацените красоту игры: утром в СМИ попадает заявление министра об увольнении Безруковой («Мамой клянусь, вах!») а в обед того же дня когда ​​Наблюдательный совет «Агентства оборонных закупок» продляет с «уволенной» чиновницей контракт сроком на один год. Даже не будучи грантоедом, заинтересованным в смене руководства агентства, поневоле взвоешь от такой удивительной беспардонной наглости.

Дошло до того, что еще одна контора – Нацагенство противодействия коррупции (НАПК) прямо обязало Умерова таки уволить свою протеже. Публика затаила дыхание в ожидании.

А тем временем в партии Зеленского дали мастер-класс по нестандартному отмазыванию своих коррупционеров. Вот, послушайте нардепа Дмитрия Кисилевского – это стоит того, чтобы привести полностью:

«А было ли оружие? Политики, журналисты, активисты, лидеры мнений – все обсуждают кадровые изменения в Агентстве оборонных закупок. Правильно ли был создан наблюдательный совет? Должен ли был министр согласиться с решением наблюдательного совета или не имел? Имел ли он право отзывать членов Наблюдательного совета? Соответствует ли это принципам корпоративного управления? Что скажут иностранцы? Именно это стало главным предметом обсуждения об Агентстве оборонных закупок. Очередной пример замены цели средствами ее достижения. Главная функция Агентства оборонных закупок – оружие. Первый и основной критерий его работы – оружие есть или нет. Процедуры – это средство. Антикоррупция – средство. Даже цена является вторичной, хотя и важной. Ключевым является фактическое наличие оружия на складах Минобороны или боевых частей. Если соблюдены процедуры, а оружия нет, работа не выполнена. Если наблюдательный совет создан, а оружия нет – работа не выполнена. Если общественный контроль есть, а оружия нет – работа не проделана. Если коррупции нет, но и оружия нет – это не триумф антикоррупционной системы, а ситуация, когда побочный эффект лечения оказался хуже самой болезни».

Стоит сказать вот еще о чем. Как и большинство украинских скандалов такого рода, этот возник и был раскручен силами сидящих на американском финансировании грантоедов-антикоррупционеров. Последнее обстоятельство отнюдь не означает повышенной принципиальности этих товарищей или особой боли за судьбы родины.

Как правило, появление таких антикоррупционных расследований обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, грантоедам надо банально оправдывать перед грантодателями свое существование и финансирование. Лучший способ тут – показывать эффективность траты денег выдачей на-гора всевозможных разоблачений. Тут украли, там украли, а вот тут все это подняли на поверхность и опубличили. – вот и готов отчет для какого-нибудь USAID.

Во-вторых, сама логика существования коррупционного пространства такова, что чем большими суммами оперируют провайдеры в чиновничьих кабинетах, тем острее между ними конкурентная борьба за контроль над потоками. Так что грантовые антикоррупционеры становятся легальным прикрытием для обнародования компроматов друг на друга, которые «сливают» конкурирующие чиновничьи группировки при помощи тез же антикоррупционеров.

А относительно высокая статусность, а значит, и высокий, по украинским меркам, уровень защиты этих борцов против коррупции, за которыми маячит дядя Сэм, обеспечивают им не только безнаказанность и иммунитет от украинских спецслужб, но и обратную связь с западными структурами, которые, если что, замолвят словечко за «своих людей в Киеве».

На момент, когда пишутся эти строки, еще непонятно, чем закончится эта история. Ясно одно: вся эта возня – лишнее подтверждение правоты тех критиков реформ по заокеанским лекалам, которые еще десять лет назад говорили, что итог будет именно таким – антикоррупционные органы наплодят как собак, но коррупции от этого меньше не станет.