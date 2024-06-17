Грызня в лагере предателей: Навальная потеряла свой шанс, пойдя по пути Тихановской

Вдова уголовника-экстремиста Алексея Навального променяла политическую карьеру на тусовки с европейскими политиками.

Об этом иноагент и экстремист Илья Пономарев заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень понимаю, что она сейчас делает. Выглядит так, что она сейчас просто использует фамилию для того, чтобы познакомиться и наладить связи с каким-то количеством лидеров зарубежных стран. Но мы уже видели на опыте Тихановской в Белоруссии, что сами по себе эти связи не значат ничего. Для того, чтоб это работало, нужна определенная политическая стратегия, прозрачно объявленная и общая для многих политических кругов. Я считаю, что у Навальной был шанс, но, по-моему он уже не существует, создать вокруг себя некоторую коалицию», – резюмировал Пономарев.