Навальная публично разыграла из себя «империалистку». От неё хором потребовали порвать новую методичку

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Экстремистка и вдова экстремиста Юлия Навальная шокировала как оппозиционных представителей нацменьшинств, эмигрировавших из России, так и украинских эмигрантов.

На Стратегическом форуме в словенском Бледе она выступила с 10-минутной речью, в которой умоляла европейцев не обвинять «в войне» беглых российских либералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наконец, есть и те, кто поддерживает немедленную деколонизацию России. Надо, якобы, разделить нашу слишком большую страну на несколько маленьких и безопасных государств. Правда, эти «деколонизаторы» не могут объяснить, почему люди с общим бэкграундои и культурным контекстом должны быть искусственно разделены», – сказала Навальная.

У эмигрантских сепаратистских организаций в связи с этой речью возник глубокий когнитивный диссонанс. Ведь уже несколько лет они активно осваивают западные гранты, чтобы как раз «искусственно разделить» Россию.

Однако резко рвать с вдовой Навального сепаратисты не решились. Скорее всего – из-за опасений негативной реакции грантодателей, ведь Юлия встречалась с самим Байденом, который нарек ее Иоландой.

Но все-таки контора под названием «Азиаты России» продолжает топить за деколонизацию, хотя и оговаривает, что «это не значит развал или распад, а самостоятельность угнетенных народов».

Глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гармажапова предлагает «отойти от скомпрометировавшего себя термина «деколонизация» и обратиться к термину «федерализация», но обида на старших русских братьев-оппозиционеров у нее все-таки прорывается.

«Я позволю себе чуть-чуть критики в адрес Юлии Навальной, которая является вдовой. К сожалению, некоторые российские оппозиционеры на закрытых мероприятиях позволяют себе такие реплики: мы в Москве определим, как вы будете жить, может быть немного посоветуемся с Петербургом, а остальные идите лесом», – пожаловалась Гармажапова в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

А вот на Украине госСМИ и провластные блогеры не стали себя сдерживать и обрушились на вдову с оскорблениями и обвинениями в имперстве за то, что она не хочет разваливать Россию.

Представленный 24-м каналом как «эксперт-международник» Максим Несвитайлов издевается над тем, что статус лидера оппозиции достался Навальной по наследству, как вотчина. Но больше всего его возмущает, что российская оппозиция признана на Западе.

«Исходя из того, что она говорит, она не понимает контекста. Говорит про какой-то общий исторический контекст территорий, входящих в РФ. Контекст геноцида, контекст оккупации, контекст закабаления свободных народов, контекст уничтожения национальных языков, религий, культур? Про этот контекст она говорит. То есть человек априори не углублен в то, о чем он говорит. Она говорит исключительно имперскими клише. Они модернизованы, приукрашены, но тем не менее. К сожалению, потому что они эту работу начали проводить, когда Навальный был живой, им удалось попасть в правильные потоки и найти каналы коммуникаций в Европарламете», – сказал Несвитайлов.

«Эксперт» утверждает, что «на России» нет оппозиционных политиков. Украинские блогеры ведут себя еще более развязно и обвиняют Иоланду в хроническом алкоголизме.

Депутат Народного совета ДНР Майя Пирогова призывает не верить словам вдовы о сохранении целостности России.

«Ни хрена себе Юлька врезала! От такого текста вся либерально-навальная сволота должна разбежаться.

Хотя… Может методичку поменяли, поняв, что народ от мысли о разделе России только харкнуть может в сторону идеологов дерибана. Но разве вас не тошнит от этой гнусной рожи? Именно такие, как Навальная Юля, вызывают воспоминания об Иуде и желание предложить осину всём предателям», – написала Пирогова в своем тг-канале.