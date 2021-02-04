Навальнист, агент британской разведки: «Мне нечего стыдиться»

04.02.2021, Москва, Елена Острякова

Российские либеральные СМИ несколько дней отмалчивались после публикации RT оперативной записи ФСБ, сделанной в 2012 году, на которой близкий соратник оппозиционного блогера Алексея Навального Владимир Ашурков общается с сотрудником британского посольства по совместительству резидентом британской разведки.

На пленке Ашурков просит у англичанина деньги на раскачивание политической ситуации в России и выражает готовность публиковать компроментирующие материалы, которые ему предоставит Ми-6.

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Только спустя три дня либеральная радиостанция «Эхо Москвы» связалась с находящимся в Лондоне Ашурковым с просьбой прокомментировать обвинения в госизмене, но тот наотрез отказался.

«Вы знаете, у меня есть принцип не комментировать ту грязь, которую вываливает на меня и на моих коллег государственная пропаганда. Если бы Раша Тудей было бы средством массовой информации в общепринятом смысле, тогда я, конечно же, это прокомментировал. Но мы же с вами понимаем, что это часть той машины подавления, куда входят и омоновцы, которые последние дни избивают людей дубинками на улицах Москвы, и ФСБ, которое готовит и осуществляет терракты, в том числе, отравление Алексея Навального. Поэтому комментировать какие-то их инсинуации – это будет с моей стороны неуважение к мои коллегам. Я, простите, этого делать не буду», – сказал Ашурков.

Он счел оскорблением просьбу прокомментировать видео.

«Еще раз повторю, что обсуждать это видео – это, мне кажется, оскорбительно, обсуждать какое-то видео двенадцатилетней давности, когда происходят те события, которые мы наблюдаем, и приговор Навальному, и массовые мероприятия. Давайте обсуждать важные вещи, а не какую-то ерунду. Мне кажется, все это шито белыми нитками», – сказал Ашурков.

При этом он подтвердил, что собирает в Лондоне деньги на деструктивную деятельность навальнистов в России.

«Такой работой, в той или иной форме, с тех пор я и заниманиюсь в течение всего этого времени, восьми лет. Без этой работы, я думаю, все понимают, мы не смогли бы делать то, что мы делаем: и расследования, и видео, и наша политическая кампания, и наши региональные отделения, и так далее. Так что мне тут нечего стыдиться, что я привлекаю средства на нашу гражданскую политическую деятельность», – сказал Ашурков.

Политолог Алексей Чеснаков считает, что отказавшись комменировать видео, навальнист совершил глупость.

«На самом деле, Ашурков, отказываясь комментировать и объяснять аудитории видео с его участием на основании неких моральных «принципов», занял политически неверную и даже вредную для соратников позицию. Во-первых, тем самым признал факт встречи и разговора. Во-вторых, не дал необходимую интерпретацию случаю, который почти гарантированно будет использован как аргумент по ужесточению законодательства и дискредитации протеста. Сами себя по глупости закапывают. И, конечно, такими промахами власть не может не воспользоваться. Понаблюдаем», – написал Чеснаков в своем телеграм-канале.