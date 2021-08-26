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26.08.2021 15:19 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Местная власть, Политика, Россия, Скандал
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Навальнистка Люся Штейн парализовала работу муниципального совета

Приговоренная к году ограничения свободы за призывы к участию в несанкционированных акциях муниципальный депутат...

Приговоренная к году ограничения свободы за призывы к участию в несанкционированных акциях муниципальный депутат по Басманному округу Москвы Людмила Штейн теперь лишится мандата и не сможет помогать своим избирателям.

В этом она призналась в эфире телеканала иноагента «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, к сожалению, не смогу развивать свою деятельность в качестве муниципального депутата, потому что обвинительные приговор суда – это основание для досрочного прекращения полномочий, чем наверняка воспользуются. Я думаю на ближайшем заседании меня лишат мандата… Но у меня оставался всего год, так что не худший результат, я думаю», – сказала Штейн.

Она признала, что из-за ее ареста работа муниципального совета была фактически парализована, поскольку еще один депутат умер, и кворума хронически не было.

«За каждым депутатом закреплены дома, довольно большое количество адресов. Пока я была на домашнем аресте, у меня не было возможности бывать на заседаниях и контролировать капитальный ремонт. Все мои адреса перешли моей коллеге, пожилой женщине», – утверждает Штейн.

Впрочем, как рассказывают, и до ареста она не особо пеклась о нуждах жителей района. Штейн запомнилась провокационными высказываниями о наркотиках и развешиванием на домах слепка своей обнаженной груди. Она избиралась от «Яблока».

Преображенский районный суд Москвы признал Штейн виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК). Ей запрещено выходить из дома ночью с 22:00 по 6:00, выезжать из Москвы, менять место жительства без уведомления госорганов, а также посещать массовые мероприятия. Он обязана отмечать в инспекции дважды в месяц.

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