Навальнистка Певчих обиделась на либерала, который не признался, «вдул» бы он ей или нет

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Событием прошлой недели стало выступление на «Соловьев. Лайф» либерала-иноагента Максима Каца. Его пригласил к себе в эфир блогер Стас Васильев, известный как «Стас как просто».

За последние годы это первая встреча антагонистов из патриотического и либерального лагеря на одной площадке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако нельзя сказать, что дискуссия получилась продуктивной. Скорее, она напоминала параллельное попеременное вещание «Соловьев.Лайф» и телеканала-иноагента «Дождь». Собеседники просто пересказывал друг другу основные концепты своей пропаганды.

При этом Васильев периодически отпускал Кацу комплименты.

«Ну, ты обособлен. Ты более или менее адекватен. Я говорю про твоих радикальных собратьев – совсем открытых фашистов, типа Марии Певчих, которой только нацистской формы в интервью Дудя не хватало, и обо всех остальных. Ты более или менее адекватный по сравнению со всеми остальными», – внезапно вспомнил Васильев агента британской разведки Марию Певчих, замещающую сейчас блогера-уголовника Алексея Навального.

Кац, конфликтующий с Навальным и его командой, в ответ что-то смущенно забормотал.

«Ты вдул бы ей?», – задал Васильев острый вопрос.

«Об этом с кем-нибудь другим поговори. Не моя тема обсуждать такие вопросы в эфире федерального телеканала. Видимо, у вас здесь так принято. Позови какого-нибудь другого гостя», – ответил Кац.

«Я хотел тебе просто человеческий вопрос задать, потому что ты отстраняешься от меня. Ты так высокопарен», – Васильев не потерял надежды завязать доверительный диалог.

«Есть такое, отстраняюсь. Мне как-то не очень бы хотелось с тобой соединяться», – признал Кац.

«Но я-то народ. Ты меня должен был бы переубедить стать твоим электоратом, Максим. Ты ж политик», – не унимался Стас.

«Я не считаю, что ты народ. Ты медийная личность», – продолжал отбрыкиваться Кац.

«Так что я, не человек. Это у тебя фашистские твои истории даже на меня распространяются. Ты, может, из русских меня выпишешь?», – обиделся Васильев.

«А ты русский? Может, тебя штангенциркулем померять?», – оживился Кац.

«Если у вас у сионистов так принято, давай померь», – выразил готовность ведущий.

«Мы тут целыми днями измеряем, конечно», – попытался пошутить находящийся в Израиле Кац.

Мария Певчих, судя по всему, обиделась на упоминание своего имени.

«Надеюсь, все участники этих дебатов “на федеральном телеканале” прекрасно провели время и обсудили все важные вопросы. Жду тысяч переметнувшихся фанатов Соловьева, которые прозрели после этого эфира», – с сарказмом написала навальнистка в американской соцсети.

Сам Кац, напротив, остался доволен эфиром.

«Если бы даже у одного меня была одна единственная 20-минутная ежедневная передача на одном из основных федеральных телеканалов – общественное мнение перевернулось бы примерно до наоборот за месяц», – без лишней скромности написал он.

Шальную мысль запустил в либеральную голову Васильев. Он сообщил Кацу, что «по риторике» он с «Рудольфичем» (Соловьевым) одинаковый, и пообещал похлопотать о месте ведущего для находящегося в розыске иноагента. При этом Кац отказался выпускать у себя на канале ролик в поддержку Стаса, которого забанили на «Ютуб».