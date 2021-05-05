Навальнистка Соболь считает воссоединение Крыма с Россией незаконным

05.05.2021, Москва, Елена Острякова

Соратница блогера-уголовника Алексея Навального Любовь Соболь считает воссоединение Крыма с Россией незаконным.

Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я боюсь, что одним проектом закона этот узел не развязать. И я боюсь, что невозможно его развязать сейчас, пока Путин у власти. Боюсь, что когда Путин уйдет, а он рано или поздно уйдет, он не бессмертный человек, то этот узел придется развязывать достаточно долгие годы. Я свою позицию говорила неоднократно… Как бы так не наговорить на еще одно уголовное дело… Я считаю события 2014 года незаконными», – сказала Соболь.

Она отрицает, что подавляющее число жителей полуострова поддерживает воссоединение с Россией, о чем свидетельствуют результаты федеральных голосований.

«Я не верю этому голосованию. Я считаю его недоголосованием. Я не верю его результатам. Они нерелевантны. Я получаю много жалоб от граждан РФ, от разных людей», – говорит навальнистка.

Она дала понять, что надеется на пересмотр вопроса о принадлежности Крыма после смены власти в России.

«Сейчас кроме публичной оценки того, что происходило в 2014 году, мы сделать ничего не можем. Я выходила на протестные акции. Нужно на честных и законных выборах менять власть для того, чтобы она не проводила незаконные действия», – сказала Соболь.