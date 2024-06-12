Навальнистка уверена, что давно инструктирует Госдеп США

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Соратница покойного уголовника-экстремиста Алексея Навального, презентующая себя как юристка, иноагент Любовь Соболь утверждает, что с 2022 года почувствовала интерес к себе западных политиков. За минувшие 2,5 года она побывала в США, Франции, Германии и Дании, где встречалась с чиновниками МИДов и депутатами парламентов.

Этим она похвасталась в интервью беглому иноагенту Александру Плющеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я была во многих странах, куда меня приглашали. Не обо всех этих визитах можно рассказывать публично, потому что, например, чиновники МИДа стараются непублично разговаривать. Они говорят: нам очень интересна ваша точка зрения на происходящие в России. О каких-то встречах можно рассказать, я готова обо всех, политика должна быть публичной, но есть разные форматы», – делилась соображениями Соболь.

По ее словам, зарубежные собеседники сами задают вопросы, но отказываются отвечать, когда спрашивает она.

«Я недавно пошутила, что обычно путинская пропаганда разгоняет тезис о том, что Госдеп дает инструкции российской оппозиции. А на самом деле немножко по-другому происходит. Не буду говорить пафосными словами, что мы даем инструкции Госдепу, но действительно – так», – сказала Соболь.

В прошлом году у навальнистки были серьезные проблемы с психическим здоровьем, это заметили ее подписчики в соцсетям по странноватым постам. Позже Соболь призналась, что лечилась в немецкой клинике «Шарите», традиционно обвинив Кремль в отравлении.