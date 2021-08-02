Навальнистов лишают известных символов

02.08.2021, Москва, Елена Острякова

Роспатент принял решение о регистрации торгового знака «Умное голосование» по заявке небольшой ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти.

Об этом сообщают «Открытые медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вулинтертрейд» подала заявку на логотип «Умного голосования», не отличимый от того, что используют соратники блогера-уголовника Алексея Навального, призывая голосовать на парламентских выборах за любого кандидата, который в состоянии победить представителя «Единой России».

Когда компания оплатит госпошлину за регистрацию знака, она станет полноправным его владельцем.

Ранее юрист Илья Ремесло официально закрепил за собой права словосочетание «Прекрасная Россия будущего», которое активно используют в своей пропаганде навальнисты и либералы. Теперь они этого делать не смогут.

Также Роскомнадзор принял решение заблокировать все сайты Навального и его соратников.