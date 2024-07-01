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Экстремистская организация ФБК, созданная покойным блогером-экстремистом Алексеем Навальным использует в своей деятельности те же самые юридические уловки, как и чиновники, которых ФБК разоблачает в своих «расследованиях».

Хитрую схему регистрации ФБК в Европе вскрыли конкурирующие с ними за западное спонсорство экстремисты-релоканты издания-иноагента «Сота», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вопреки усердно создаваемой иллюзии, ФБК функционирует вовсе на на пожертвования своих сторонников, а на американские гранты. Их получает зарегистрированная в штате Массачусетс организация Anti-Corruption Foundation, Inc.. Только в 2022 году она получила гранты на 1,5 млн долларов.

Деньги переправляются в Европу, где живет большинство навальнистов, но не напрямую. Получателем выступает литовское НКО «Постерум», в котором работает 10 человек, получающих в среднем по 4 с лишним тысячи евро в месяц. Официально перевод оформлен как грант на продюсирование видеороликов на ютубе.

И уже «Постерум» переводит деньги европейкому ФБК, которая является «дочкой третьего уровня», то есть дочерним предприятием дочернего предприятия. Средним передаточным звеном в этой схеме является магазин мерча самого ФБК.

Примечательно, что учредителями и «Постерума», и «мамок-бабушек» европейского ФБК выступают члены одной семьи. Это жена, брат и жена брата литовского политтехнолога Миндовга Лапинскаса. Как он связан с ФБК, непонятно. Когда журналисты «Соты» попытались выяснить детали, все известные навальнисты их забанили в соцсетях.

Примечательно, что главный навальнист в ЕС иноагент Леонид Волков ранее имел вполне легально зарегистрированное предприятие в Литве, но теперь он его ликвидировал.

«Деньги-то куда идут? Простейший вопрос. Мы всегда знали, что российские чиновники тратят деньги не по назначению. Это нехорошо и некрасиво. Они их как-то прячут, уводят в оффшорные юрисдикции. Но почему российская оппозиция должна копировать эти же схемы, еще не добравшись не то, что до власти, а до самой России. Откуда вот это? А главное, зачем», – лицемерно недоумевает редактор «Соты» Алексей Обухов.

Примечательно, что с американским клоном ФБК Anti-Corruption Foundation, Inc. – тоже не все чисто. В управление организации вошёл и бывший совладелец «Пробизнесбанка» Александр Железняк. Его в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд руб. Российский юрист Илья Ремесло считает, что деньги навальнистам поступают от американских правительственных фондов. Головной офис структуры расположен в Нью-Йорке. Кроме того, филиалы ФБК открыты сразу в нескольких штатах.