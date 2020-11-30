30.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Выборы, Дзен, Оппозиция, Политика, Россия, Украина
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Навальнисты берут на вооружение идею Шнурова: Готовиться пережить Путина


У российской прозападной либеральной оппозиции нет никаких шансов на успех, пока Владимир Путин находится в расцвете сил. Единственное, что может сместить популярного президента – время. Только после этого у либералов есть какие-то шансы.

Об этом в интервью украинской националистке-телеведущей Наталье Влащенко заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белковский сослался на интервью еще одного российского либерала – музыканта Сергея Шнурова, который предложил не «биться в закрытые двери».

«Шнуров сказал очень правильно, он не формально сказал, но фактически, что главный враг Владимира Путина – это время, а не Навальный. Поэтому надо подождать времени и сделать свое дело, для этого надо просто пережить режим. Вот это главная оппозиционная задача на сегодняшний день.

Надо держать себя в такой ментальной и физической форме, чтобы к концу режима подойти во всеоружии. Я с этим абсолютно согласен – не нужно ломиться ни в открытые двери, ни биться в ворота», – заявил Белковский.


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