Навальнисты: Оппозиция ботов

30.03.2021, Москва, Платон Беседин

Поколение лайка – именно так. Верное определение по нынешним временам. Хотя уже – поколениЯ лайка (то есть, несколько). Их стало много – тех, кто измеряет значимость персоны, высказывания исключительно количество поднятых вверх пальцев. Много лайков, много подписчиков – значимый, видать, человек. И это, конечно, абсолютное обесценивание роли личности в принципе. Когда всё сводится не к рынку даже, а к базарчику, устроенному дурачками.

Но правила заданы – и по ним играют в извечной погоне за успехом. Играет, в том числе, и так называемая российская оппозиция. Или не «в том числе», а прежде всего? Ведь основные удары/призывы она, эта псевдооппозиция, наносит через социальные сети. Там она, как правило, устраивает протестные акции. Как прямо сейчас, например.

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А меж тем в среде IT-шников – на форумах, в группах – вовсю беседуют о накрутках, которые, как сообщается, использует небезызвестный Леонид Волков. Тот самый, кто вроде как считался главным соратником Навального, но после тюремного срока шефу начал «сливать» его. О, времена – их нравы!

В общем, Волков отчаянно старается изобразить массовую поддержку акции навальнистов. Но программисты уже отметили, что статистика посещений откровенно не сочетается с числом заявленных участников чудаковатого мероприятия. В частности, приводятся цифры: сайт Алексея Навального привлекает около 3600-3800 уникальных юзеров в день, если спроецировать на месяц, то это 109000-113000 посетителей. Учитываются все разделы, а не только раздел акции. А вот Волков уже «накидал» далеко за 300 000 участников. Шулерство – не иначе!

Что нового мы можем вынести для себя из этого? Ведь знали, да, что накручивают навальнисты себе поддержку, отчаянно делая вид, будто за них миллионы. А в реальности на улицы выходят мало. Да и, как видим, в интернете дела также идут не ахти. Остаётся разве что собирать вечно недовольных пользователей, коих, по обыкновению, хватает. Им не важно против чего злословить и на что жаловаться. Вот их и наскребают по сусекам.

Но что любопытно – отчаянно экономят на ботофермах. И вот это уже любопытно. Ведь отчего экономят? Возможно, потому что разочаровались их кураторы, которые постепенно переориентируются. И такие, как Волков, хотят побольше урвать себе. Напоследок, так сказать. Будем смотреть, как говорится, но, определённо, дела у горе-оппозиционеров идут так себе. Так когда уже в России появится реальная оппозиция?