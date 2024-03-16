Навальнисты опять привлекают школоту к провокационным акциям

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Беглые навальнисты, видимо, сомневаются в успехе объявленной ими на воскресенье акции «Полдень против Путина», поэтому придумывают способы, как завлечь остатки сторонников покойного уголовника-экстремиста на избирательные участки.

Скорее всего, перспектива просто прийти постоять, не привлекая никого, кроме внимания полиции, рядовых оппозиционеров не прельщает. Поэтому иноагент и экстремист из ФБК Иван Жданов придумал для них забаву – выбирать, за кого проголосовать на выборах президента, при помощи генератора случайных чисел.

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«Как можно проголосовать за подлеца, ну, если совсем тошно за него проголосовать? Алексей все придумал. Пусть вселенная сама решит. Когда-то Алексей попросил нас купить фотонную пушку, где фотон случайным образом либо летит сквозь препятствие, либо отражается от него. Давайте используем этот прибор, чтобы решить, как поступить», – написал Жданов в своем тг-канале.

Он предложил сторонникам скачивать приложение «Фотон 2024» и бот в «Телеграме», которые случайным образом предлагают, за какого кандидата проголосовать на выборах президента. Помимо голосования за конкретных кандидатов генератор может предложить испортить бюллетень.

Беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский утверждает, что навальнята уже массово портят бюллетени, вписывая в них фамилию и имя своего покойного фюрера. О том, что таким образом рядовые оппозиционеры практически саботируют «Полдень против Путина», Ходорковский предпочел не упоминать.

Корреспондент RT Константин Придыбайло считает все это проявлением инфантилизма.

«Полностью дезорганизованное беглое сообщество грантососов выкатило… Кубик для выборов. Они все застрявшие в детстве. Им нужен «взрослый», который соберет их, поставит парами и поведет в никуда. В бездну. В пропасть. Им всё равно, потому что они не принимают решение сами за свою жизнь. Больные люди», – пишет Придыбайло.

«Фотонный» лайфхак не вызвал восторгов и в либеральном лагере.

«У Дракона всегда больше одной головы. Одна из голов Дракона всегда симпатичнее других, даже если их всего две. Голосуя за симпатичную голову Дракона, ты все равно голосуешь за Дракона. На тоталитарных выборах без выбора есть только две формы протеста: пассивная – не приходить на выборы и активная – прийти и испортить бюллетень. Все остальное от лукавого», – написал беглый адвокат ЮКОСа Владимир Пастухов.

Видимо, такие сомнения одолевают не только его, и явка на «Полдень» ожидается низкая, поэтому навальнисты прибегли к другой наработке покойного лидера – привлекать для массовости несовершеннолетних.

Экстремисты из ФБК разослали в чаты московских школ призывы приходить на «самую крутую тусовку на свете».

Отметим, что участие в несанкционированных акциях подростков увеличивает риск повышения их радикализма. К этому уже призывают с Украины.

Бывшая оперная певица, экс-депутат Госдумы от «Единой России» и иноагент Мария Максакова возмущена «беззубостью» обращения ФБК к сторонникам.

«Они сказали, что надо какими-то квантовыми расчетами. Рассказали про Нильса Гора, про Альберта Эйнштейна, но совершенно ничего не сказали про гораздо более эффективный способ – про арматуру, про молотки и гвоздодеры, про посещение магазинов «Все для дома и сада», про вилы для выкорчевывания старых пней, про дихлофос и другие средства борьбы с насекомыми. Всего того, чем бы можно было запастись, чтобы чувствовать себя более уверенно во время акции «Полдень против Путина», – сказала Максакова в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм».

А чтобы у юных революционеров не включилось чувство самосохранения, страдающая алкоголизмом Максакова пообещала им подмогу в виде «рвущихся к Москве ВСУ».