Навальнисты погасили вечный огонь в честь русских воинов в столице Словении

Алексей Топоров.  
22.02.2024 20:38
  (Мск) , Любляна
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Балканы, Вандализм, Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, История, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм


В столице Словении – Любляне сторонники Навального погасили вечный огонь в честь русских воинов, павших за свободу словенцев от Австро-Венгрии в Первую мировую и от Третьего Рейха во Вторую мировую войны.

Словенские СМИ назвали этот поступок «провокацией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В столице Словении – Любляне сторонники Навального погасили вечный огонь в честь русских воинов,...

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На месте преступления совершившие этот акт вандализма прикрепили записку, прославляющую умершего недавно в колонии преступника и прозападного политика-провокатора Алексея Навального в необандеоровском стиле: «Навальный. Герои не умирают».

«Это, конечно, варварское и расточительное осквернение памятника с очевидным политическим мотивом. Мы уже отправили запросы в полицию и администрации мемориального кладбища Жале о том, предпринимают или планируют ли они принять меры.

Подобные практики, известные в некоторых других странах Восточной Европы, были неизвестны в Словении, где большая часть общества ценит вклад и роль России в словенскую историю и в мире. Однако восемь лет спустя (после установки монумента) варварское разрушение советских памятников, видимо, получило прописку и в Словении», – пишет словенское издание Insajder.

Характерно, что 24 февраля в Любляне состоится организованный местными русофилами митинг, посвященный второй годовщине СВО России на Украине, где будут поставлены вопросы о русофобской лжи руководства западных стран и СМИ, ведущих мир и Европу к гибели.

Памятник в честь русских воинов был открыт президентами России и Словении Владимиром Путиным и Борутом Пахором на центральном кладбище Жале в Любляне в августе 2016 года.

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