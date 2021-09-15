15.09.2021 16:20 (Мск), Москва, Елена Острякова

Акция сторонников блогера-уголовника Алексей Навального на Красной площади продлилась сегодня 20 секунд.

Четверо навальнистов (3 парня и девушка) растянули большой баннер, на котором было написано «Свободу Навальному. Путина в тюрьму».

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Подбежавшие полицейские вырвали у них лозунг.

«Почему вы смяли нашу собственность», – возмущался один из навальнистов.

Его товарищи вступили в пререкания с правоохранителями и отказывались отдавать им свои паспорта в соответствии с законодательством. Один из них оказал сопротивление, когда его попытались посадить в машину.