Навальнисты продолжают превращать российские суды в балаган

06.04.2021, Москва, Елена Острякова

Вслед за блогером-уголовником Алексеем Навальным, который безнаказанно публично оскорблял судью и прокурора в процессе по делу о клевете на ветерана, издеваться над российским судом начала женщина, называющая себя «юристом» Навального – Любовь Соболь.

Перовский районный суд Москвы начал слушать уголовное дело этой женщины, которая в прошлом году силой вломилась в квартиру, где, как ей казалось, находился «отравитель Навального».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Вслед за своим патроном Соболь превратила судебные слушания в балаган. Зайдя в зал, она демонстративно установила видеокамеру и принялась снимать и себя, и потерпевших. Судья сделала ей замечание.

«На каком основании вы запрещаете мне проводить видеозапись? Камера передает коронавирус? В конституции нет никаких запретов… заседание должно проводиться гласно и открыто… У нас в один суд не пустили журналистов, в другой журналистов с камерами. Что, камеры проводят коронавирус? Я не просила привлекать меня, вести против меня уголовное дело, уж извините, что вам это не очень удобно», – голосила Соболь, пока судья тусклым голосом выносила ей замечание за замечанием.

Наконец вызвали приставов. Им Соболь тоже пыталась заговаривать зубы, требуя представиться и поминая Конституцию. Камеру она при этом не выключила. Она так и работала вплоть до того момента, как судья наконец удалила Соболь из зала. Уходя «юристка» прокричала, что отказывается от услуг своего адвоката. Этого заявления никто не понял, и процесс продолжился.

Только в перерыве выяснился хитрый план навальнистки. Отзывая адвоката, она собиралась сорвать процесс. Однако ни ее устное заявление, ни написанное на коленках в машине ФСИН судья не приняла к рассмотрению.

И тогда Соболь нагло вломилась обратно в зал заседаний, хотя была удалена до своего последнего слова.

Такое поведение возмутило многих.

«И что, государство ничего не может поделать? Такая глобальная проблема?», – написал в своем телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов.

«Судья вел себя настолько мягко и непривычно лояльно, позволяя Соболь все абсолютно. Такое ощущение, что судья стеснялась выходок Соболь и не смела перечить. В конце это был вообще нонсенс для нашей юриспруденции», – сказал в эфире радиостанции «ВестиФМ» журналист Алексей Репин.

«Процессы над Навальным, а теперь и Соболь показали, что назрели изменения и существенные. Увы, в сторону ужесточения наказания за неуважение к суду и нарушения процедуры и регламента судебных заседаний», – считает телеведущий Владимир Соловьев.